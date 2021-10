Comunicato stampa: Padova nella top ten nazionale dei Comuni in cui i cittadini pagano attraverso il sistema digitale “PagoPA”

ll Comune di Padova risulta essere tra i primi sette Comuni italiani per percentuale di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione effettuati tramite pagoPA.

PagoPA è la piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

Il Comune di Padova nel 2016 è stato uno dei primi enti pubblici ad aderire al progetto. In pagoPA ormai sono presenti la maggior parte dei prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste Italiane, sistemi di pagamento). Il progetto ha benefici sia per i cittadini sia per le Pubbliche Amministrazioni.

I cittadini possono scegliere con chi pagare e come pagare (carte di credito, bonifico online, bollettini pagoPA, circuito tabaccai, ecc.) avendo trasparenza dei costi di commissione e con la possibilità di scegliere la modalità per loro più pratica. I cittadini che effettuano pagamenti verso enti territoriali di Regione Veneto possono inoltre verificare il qualsiasi momento sia lo stato che lo storico dei propri pagamenti, accedendo al portale MyPay (https://mypay.regione.veneto.it).

Il beneficio per le Pubbliche Amministrazioni deriva dalla digitalizzazione dei processi di pagamento che rendono più efficiente sia la fase di incasso e sia la verifica del corretto pagamento rispetto al dovuto.

Con l’attuale trend di crescita la proiezione è che al 31 dicembre 2021 il totale si attesterà a circa 240.000 pagamenti, con una media di più un pagamento medio per cittadino.

In Regione Veneto Padova risulta primo Comune sia per numero assoluto di pagamenti sia per pagamenti pro-capite su pagoPA.

L’obiettivo del Comune di Padova è portare su pagoPA il 70% delle tipologie di pagamento entro fine 2021 e arrivare al 100% nel 2022.

Dichiara Nicola Rampazzo, consigliere con delega ai servizi informatici e telematici: “Il percorso di digitalizzazione del Comune procede come da piani e da indirizzo politico che abbiamo condiviso con Sindaco e Caposettore. Sono molto contento che si inizino già a vedere dei primi entusiasmanti risultati. Digitalizzare i servizi, come il pagamento dei tributi e delle tasse, ci permette di ridurre costi, efficientare la macchina amministrativa e renderla più accessibile e democratica. Un ringraziamento va all’ing. Corò e a tutto il Settore che come sempre ha lavorato con la massima professionalità“.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)