Con lo sguardo aperto sul mondo e il cuore saldo nelle radici della propria tradizione.

Così il Teatro Stabile del Veneto si affaccia all’inizio della stagione 2021/2022 che segna l’avvio di un nuovo corso pieno di rinnovato entusiasmo e di speranze per una completa ripresa delle attività!

Con Scenari senza confini va così in scena un programma ideato all’insegna della pluralità che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

Al centro della scena, infine, è protagonista il Veneto con il suo passato, con i suoi autori, artisti e compagnie

Programma

20 – 24 ottobre 2021, orari diversi

Turandot

di Carlo Gozzi

Adattamento in un atto, regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi

Nonostante il lieto fine Turandot ha il sapore di un dramma ed è su questa nota che il grande regista, scenografo e costumista costruisce un’atmosfera tenebrosa per la sua messa in scena dell’inquietante vicenda ambientata nella Cina del Gran Khan Altoum, in cui tutto asseconda il senso di instabilità ansiosa che abita la protagonista.

Biglietti online: QUI

6 novembre 2021, ore 20.30

Il Funaro di Pistoia

Moving with Pina

di e con Cristina Morganti

Nella conferenza danzata Moving with Pina Cristiana Morganti, storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, propone un viaggio nell’universo di Pina Bausch, visto dalla prospettiva del danzatore.

Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del Tanztheater, Cristiana Morganti racconta il suo percorso artistico e umano con la grande coreografa tedesca e ci fa scoprire quanta dedizione, fantasia e cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio di movimento creato da Pina Bausch.

Biglietti online: QUI

24 – 28 novembre 2021, orari diversi

PPTV Teatro Stabile del Veneto

Il Teatro comico

Di Carlo Goldoni

Un testo meta-teatrale estremamente moderno dove il mondo e il teatro sono i veri protagonisti. In scena la compagnia, capitanata da Giulio Scarpati e diretta dal regista Eugenio Allegri, è impegnata nelle prove di uno spettacolo in cui si riproduce l’esilarante scambio di battute tra il capocomico e i suoi attori tipico delle commedie di Goldoni.

Biglietti online: QUI

18 e 19 dicembre 2021, orari diversi

Sud Costa Occidentale

Il Pupo di zucchero. La Festa dei Morti

liberamente ispirato a: “Lo cunto de li cunti” di Gianbattista Basile

Testo, regia e costumi: Emma Danbte

Lo spettacolo racconta la storia di un vecchio che il 2 novembre, il giorno dei morti, prepara una pietanza tradizionale per onorare la festa. Con acqua, farina e zucchero il vecchio impasta “l’esca pe li pesci de lo cielo”: il pupo di zucchero, una statuetta antropomorfa dipinta con colori vivaci. In attesa che l’impasto lieviti richiama alla memoria i defunti della sua famiglia e la casa si riempie di ricordi e di vita.

La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita.

Biglietti online: QUI

12 – 16 gennaio 2022, orari diversi

Enrico IV

di Luigi Pirandello

Regia: Yannis Kokkos

Un giovane nobiluomo, durante una cavalcata in costume nei panni di Enrico IV, alla presenza dell’amata Matilde, viene sbalzato da cavallo dall’odiato rivale Belcredi, batte la testa e impazzisce. Da quel momento, il giovane crede di essere veramente Enrico IV. Dopo dodici anni, Enrico IV rinsavisce: Matilde Spina, l’amore di un tempo, è diventata l’amante di Belcredi e a lui non resta che continuare a farsi credere pazzo.

Biglietti online: QUI

19 – 23 gennaio 2022, orari diversi

I due gemelli veneziani

Di Carlo Goldoni

Adattamento: Angela Demattè, Valter Malosti

Lo spettacolo è un intreccio fatto di duelli, amori, fughe, ritrovamenti, in cui svetta l’espediente dei gemelli identici ma opposti caratterialmente.

Allo stesso tempo, però, questo testo goldoniano è anche una farsa nera che nelle mani di Valter Malosti, il quale oltre alla regia ne ha curato anche l’adattamento insieme ad Angela Dematté, svela inedite prospettive e finestre sulla contemporaneità.

Biglietti online: QUI

2 – 6 febbraio 2022, orari diversi

Centro Teatrale Bresciano

Troiane

da Euripide

Adattamento e traduzione: Angela Demattè

Regia: Andrea Chiodi

Andrea Chiodi rilegge Troiane, uno dei più grandi capolavori del canone occidentale, la grande epopea degli sconfitti troiani, paradigma straziante e altissimo di ogni vinto nella Storia, che rivive in scena grazie al talento di Elisabetta Pozzi e ad un cast di attori come Graziano Piazza, Federica Fracassi e Valentina Bartolo. Uno spettacolo che va al cuore dei grandi temi che attraversano la storia e il pensiero della civiltà europea, e che oggi risultano così vertiginosamente vicini ai tempi che stiamo vivendo: il rapporto tra essere umano e destino, il lutto e il compianto, i legami familiari e tra generazioni che eventi enormi e dolorosi travolgono, lasciando chi resta nello smarrimento e nella affannosa ricerca di un senso.

Biglietti online: QUI

9 – 13 febbraio 2022, orari diversi

La coscienza di Zeno

Spettacolo di Oyes

Ideazione e regia: Stefano Cordella

Lo spettacolo ideato da Stefano Cordella e scritto a quattro mani con Dario Merlini si apre seguendo l’incipit del romanzo: lo psicanalista ha assegnato al suo paziente il compito di scrivere un diario, un’autobiografia che ripercorra i punti critici della sua vita, per provare a comprendere l’origine della sua malattia. In scena l’estenuante e tragicomico confronto tra i due. Gli altri personaggi – il padre, la moglie, il socio, l’amante – appaiono come proiezioni violentemente reali al servizio della ricostruzione di Zeno, per diventare a loro volta pedine dell’inconscio nelle mani del suo psicanalista.

Biglietti online: QUI

2 – 6 marzo 2022, orari diversi

La Peste

di A. Camus

Adattamento di Emanuele Aldovrandi

Regia di Serena Sinigaglia

A partire dal romanzo di Albert Camus che più di tutti scandaglia a fondo l’animo umano attraverso il racconto di un momento estremo e di assoluta emergenza, Serena Sinigaglia presenta un’inedita versione scenica della Peste. Attraverso lo sguardo della regista emerge l’umanità di un Camus divertente, sorprendente, commovente e appassionante: l’autore francese ci guarda senza giudicarci mai, con occhi sempre nuovi per proporre una direzione possibile, un senso nel caos, un freno alla paura.

Biglietti online: QUI

9 – 13 marzo 2022, orari diversi

Eichmann dove inizia la notte

di Stefano Massini

Regia: Mauro Avogadro

Un dialogo teatrale di inaudita potenza, in cui Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, rispettivamente nei ruoli della filosofa ebrea Hannah Arendt e del gerarca nazista Adolf Eichmann, ripercorrono la tragedia della Shoah. Chi fu realmente Adolf Eichmann? Che tipo di personalità si nascondeva dietro la divisa nazista di colui che ideò la soluzione finale e organizzò nei dettagli il massacro di sei milioni di ebrei? Prova a dare una risposta Stefano Massini, nella drammaturgia che ha realizzato a partire dagli scritti della filosofa ebrea, dai verbali degli interrogatori a Gerusalemme – dove Eichmann fu processato dopo l’arresto, avvenuto nel 1960 in Argentina–, dagli atti del processo.

Biglietti online: QUI

16 – 20 marzo 2022, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto

Sogno di una notte di mezza estate

di William Shakespeare

Versione italiana e regia: Giorgio Sangati

E’ senza dubbio la commedia più famosa di tutta la storia del teatro. Il suo segreto è proprio quello di essere un’opera iniziatica che introduce alla vita vera, dura, adulta, dopo le fantasticherie ideali dell’infanzia e per questo quanto mai adeguata al cast della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto diretta da Giorgio Sangati.

Il Progetto della Compagnia Giovani è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un Ciclo Completo di Formazione Professionale per Attori – Modello TeSeO Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1037 del 17 luglio 2018).

Gli attori della Compagnia Giovani sono diplomati presso Accademia Palcoscenico e Accademia Teatrale Veneta.

Biglietti online: QUI

23 – 27 marzo 2022, orari diversi

L’Attesa

di Remo Binosi

Regia di Michela Cescon

Caratterizzato da una grande forza drammatica il testo risulta capace di un coinvolgimento cui è difficile rimanere indifferenti: nonostante l’azione sia ambientata nel ‘700, temi e contenuti restano tuttora universali. Il rapporto serva-padrona, il doppio, il grande seduttore Casanova, la maternità, il male, la morte si alternano con un repentino passaggio di registro narrativo, dalla commedia al dramma, dal noir fino a sfiorare la tragedia.

Biglietti online: QUI

6 – 10 aprile 2022, orari diversi

Servo di scena

di Ronald Arwood

Regia di Guglielmo Ferro

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei.

Lo spettacolo è una grande commedia novecentesca, oggi diretta da Guglielmo Ferro, che racconta la giornata “finale” di un attore, un grande interprete di Re Lear sulla scena, che nella vita è ormai seduttore invecchiato.

Biglietti online: QUI

4 e 5 maggio 2022, orari diversi

L’Heure Exquise

Regia e coreografia: Maurice Béjart

rimontata da: Maina Gielgud

su gentile concessione: Fondation Maurice Béjart

Con L’Heure Exquise, basato su Oh les beaux jours, uno dei momenti più alti del teatro di Samuel Beckett, Alessandra Ferri celebra quarant’anni di carriera interpretando un ruolo significativo, giusto ed emozionante per l’artista che è ora: Winnie, la ballerina âgée immaginata da Béjart nel 1998 per Carla Fracci, che nella propria malinconica solitudine vive nei gioiosi ricordi dei propri giorni felici.

Biglietti online: QUI

Informazioni

ATTENZIONE – Per accedere alle attività negli spazi del TSVC è OBBLIGATORIO essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e di un documento di identità valido.

Per info: www.dgc.gov.it

Biglietteria del Teatro Verdi

Centralino Tel. 049 8777011 – fax. 049 661053

Biglietteria Tel.049 87770213

Orari:da martedì a sabato: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30; domenica e lunedì chiuso

www.teatrostabileveneto.it

[email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)