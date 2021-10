Europe Direct Venezia Veneto: iniziative gratuite per le scuole a.s. 2021-2022

Europe Direct Venezia Veneto, Rete di cui fa parte la Provincia di Padova, offre per l’anno scolastico 2020-21 n.7 proposte rivolte a docenti e studenti delle scuole venete. Le iniziative sono totalmente gratuite.

Le proposte eventualmente sono disponibili anche in modalità di didattica a distanza.

Gli insegnanti interessati possono aderire alle proposte (è possibile aderire a più proposte) inviando un’email: [email protected].

Per informazioni:

Europe Direct del Comune di Venezia

numero verde gratuito 800 496200

e-mail [email protected]

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE:

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROPOSTA 1 per le classi

Modulo ludico-didattico “L’Europa entra in classe”, per spiegare l’Unione europea, per scoprire i diversi usi e i costumi dei 27 paesi membro e conoscere i fondamenti della cittadinanza europea.

=> presso le scuole secondarie di primo grado del Comune di Venezia, gennaio-aprile 2021 (data da concordare con le scuole – incontro possibile anche online)

Modulo inserito negli Itinerari Educativi del Comune di Venezia



CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PROPOSTA 2 per le classi

Ciclo di incontri “A scuola d’Europa”, lezioni per spiegare la cittadinanza italiana ed europea (storia, istituzioni, cittadinanza e mobilità) alle giovani generazioni.

=> Presso le scuole secondarie di secondo grado del Veneto, gennaio-marzo 2022 (data da concordare con le scuole – incontro possibile anche online)

Modulo inserito negli Itinerari Educativi del Comune di Venezia

Per l’ adesione:

– Scuole di Venezia: www.comune.venezia.it/it/itinerarieducativi

– Scuole Veneto: inviare un’email a [email protected]



PROPOSTA 3 per le classi

Partecipazione Concorso “Diventiamo cittadini europei” 2021-2022 individuale o di classe con elaborato scritto o produzione grafica in collaborazione con il MFE Movimento Federalista Europeo (premio: soggiorno di vacanza e di formazione europeistica in un paese dell’Unione europea in estate 2022). Vedi dettaglio sul bando del Concorso 2020-2021

=> Premiazione: Mestre, sede Città Metropolitana di Venezia, maggio 2022 (incontro possibile anche online)



PROPOSTA 4 per le classi

Convegno-dibattito “L’Europa per i giovani” e premiazione concorso “Diventiamo cittadini europei” in collaborazione con il MFE Movimento Federalista Europeo in occasione della Festa dell’Europa. Vedi dettaglio dell’edizione 2019

=> Mestre, sede Città Metropolitana di Venezia, maggio 2022 (incontro possibile anche online)



PROPOSTA 5 per le classi

Mostra didattica “Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea” esposizione di 22 pannelli autoportanti bilingui italiano-inglese sui leader visionari (donne e uomini) che hanno ispirato la creazione dell’Unione europea. Montaggio, inaugurazione e smontaggio a cura di Europe Direct. Vedi dettaglio dell’edizione 2021.

=> presso le scuole secondarie di secondo grado del Veneto, gennaio-maggio 2021 (periodo di 2-3 settimane da concordare con le scuole)



PROPOSTA 6 per le classi

Modulo educativo virtuale “Il mondo in tasca”, lezione virtuale sulla mobilità educativa transnazionale con opportunità di studio e lavoro all’estero per studenti delle scuole superiori e universitari sull’orientamento all’estero post diploma.

=> per le scuole secondarie di secondo grado del Veneto



PROPOSTA 7 per gli insegnanti

Modulo formativo-informativo di educazione civica europea “Ciclo di incontri sull’Unione europea”, il cui obiettivo è dare una formazione di base in materia europea a docenti, studenti e alla cittadinanza tutta. Il corso è inserito nel programma dell’anno accademico dell’Associazione Nicola Saba, che consiste in lezioni frequentabili anche singolarmente.

Per gli insegnanti il modulo include anche una visita studio all’M9 – Museo del ‘900 di Mestre: accesso al museo gratuito e visita guidata con percorso tematico europeo.

=> insegnanti di ogni ordine e grado del Veneto.