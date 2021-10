Calabria, Ferarra (Unindustria): “Grande credito a Occhiuto, adesso subito misure per economia”

“Se questi primi dati verranno confermati, vorrà dire che i calabresi hanno dato grande credito a Occhiuto, forse anche sulla scia del lavoro incompiuto per la scomparsa della presidente Santelli. Quel che è certo è che per la Calabria il momento è adesso: vanno messe subito in campo misure economiche efficaci per incentivare gli investimenti delle aziende per trasformare l’economia della nostra regione. O adesso o mai più: il divario con il resto del Paese si allargherebbe troppo e non riusciremmo a colmarlo”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, commenta il I exit poll ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ sulle elezioni regionali in Calabria, secondo cui il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in testa con il 46,5-50,5%, a seguire la candidata di centrosinistra Amalia Cecilia Bruni 24-28%, Luigi de Magistris è al 21-25% mentre Mario Gerardo Oliverio è al 1,5-3,5%.

Secondo Ferrara, “l’occasione che abbiamo in questo momento per ‘svoltare’ la condizione economica della nostra regione non ricapiterà più”. “Noi siamo pronti -aggiunge- ma serve anche un governo regionale, con una giunta speriamo di alto profilo, capace di spendere al meglio le ingentissime risorse del Pnrr e della programmazione economica europea che arriveranno nella nostra regione, come mai accaduto finora”.

Serve una ‘nuova’ Calabria, rimarca Ferrara. “Siamo nel pieno di una transizione energetica, economica, digitale e noi dobbiamo riuscire a intercettare questa opportunità, che non ricapiterà più, per recuperare il divario rispetto alle altre regioni”, aggiunge ancora. Unindustria è pronta. “Ma è necessario -aggiunge- che ci sia anche una burocrazia capace di mettere in pratica quanto deliberato dalla politica, e concordato con parti sociali ed economiche”, conclude.

(Adnkronos – Lavoro)