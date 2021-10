Noleggio auto a lungo termine: conviene? Quanto costa?

Anche in Italia prende piede sempre più la formula del noleggio auto a lungo termine. Numerosi professionisti e imprese ma anche privati, stanno optando per questa soluzione, che consente di avere a disposizione auto pagando un semplice canone mensile. Il risparmio economico, rispetto all’acquisto del mezzo, è evidente. Ovviamente il noleggio a lungo termine non è una soluzione adatta a chiunque: per essere davvero conveniente, deve infatti rispettare alcuni parametri di utilizzo del mezzo stesso. A questo proposito, un punto di riferimento è la vetrina di Brumbrum. Brumbrum.it è un sito specializzato ove si possono selezionare centinaia di automobili in tutte le province, con molti mezzi disponibili in Veneto e particolarmente consigliato per il noleggio a lungo termine Verona.

Noleggio auto a lungo termine: a chi è consigliato?

Il noleggio a lungo termine, in parole povere, consente al cliente di possedere una vettura senza assumerne la piena proprietà. Prima di firmare un contratto di questo tipo, occorre essere consapevoli dell’utilizzo quotidiano che si fa della propria autovettura. Se si percorrono almeno 15.000 chilometri all’anno e si cambia il mezzo ogni 4/5 anni, questa formula sarà davvero conveniente.

Oltre all’impiego, bisogna valutare per quanto tempo si necessita del mezzo: la durata del contratto infatti non può essere inferiore ad un anno. Il noleggio a lungo termine è quindi consigliato a coloro che hanno bisogno di disporre di una auto per un periodo superiore ai 12 mesi e che non possono (o non vogliono) sobbarcarsi le spese di un acquisto quali passaggio di proprietà, assicurazione, anticipo e manutenzione. Ultima nota che fa gola ai professionisti: le spese per il noleggio a lungo termine sono deducibili e detraibili dell’Iva. Chi deve invece evitare il noleggio dell’auto a lungo termine? Sicuramente coloro che hanno intenzione di tenere una vettura per almeno otto o nove anni, poiché questo è l’arco di tempo sufficiente per ammortizzare i costi di un acquisto.

I prezzi di un noleggio auto a lungo termine

Le offerte di noleggio auto a lungo termine sono tante, sia da parte di case automobilistiche che di società private. Non esiste un unico tariffario, dato che le variabili che incidono sul canone sono differenti. Le principali voci di costo che influenzano l’affitto mensile sono la durata del contratto di noleggio, il chilometraggio della vettura, il modello e la marca automobilistica e i servizi supplementari sottoscritti in fase di contratto. E’ interessante tenere conto che si tratta di una canone fisso, pertanto non si avranno brutte sorprese durante il contratto e si potrà pianificare in maniera esatta il budget destinato alla propria mobilità. In linea generale, una piccola utilitaria prevede un canone mensile a partire da 150,00 euro, comprensivo di servizi quali la manutenzione, la copertura assicurativa, l’assistenza 24 ore su 24 e l’eventuale consegna dell’auto a domicilio. E’ comunque opportuno monitorare le società che offrono questa tipologia di noleggio perché spesso applicano condizioni e promozioni molto accattivanti. Restano sempre escluse e rimangono a carico del cliente, le spese di rifornimento carburante e del bollo auto.