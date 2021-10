Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 ottobre

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 2 ottobre 2021, con dati, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Nell’Italia con l’indice Rt stabile e con gli ultimi dati Iss sull’efficacia del vaccino, ecco i numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

Sono 303 i contagi da covid 19 in Campania oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.052 tamponi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 206. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

Sono 361 i contagi da covid 19 in Lombardia oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri del bollettino. In base ai dati del Ministero della Salute, una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 34.050. I tamponi effettuati sono stati 66.383.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 87, a Brescia 50, a Varese 69, a Monza e Brianza 26, a Como 16, a Bergamo 39, a Pavia 22, a Mantova 6, a Cremona 9, a Lecco 6, a Lodi 4 e Sondrio 8.

Sono 277 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 35.863 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,1 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 235 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.548. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.340 (+42). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.924 (+42), il 97% del totale dei casi attivi. Invariati, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (46); e di quelli negli altri reparti Covid.

Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 2 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 979 i tamponi molecolari effettuati. La persona deceduta risiedeva a Oppido Lucano. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 36 (-2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.209 (-37).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.193 somministrazioni ieri. Finora 421.718 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento del totale della popolazione residente) mentre 378.133 hanno completato il ciclo vaccinale (68,3 per cento), per un totale di 799.581 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,4 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

Sono 457 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della Protezione Civile. Registrati altri 2 morti, che portano a 11.778 il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 10.433 (-146), mentre i dimessi/guariti sono 447.820 (+601).

Sono 277 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 263 (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 268.920 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.746 tamponi molecolari e 13.562 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.648, -0,7% rispetto a ieri.

Sono 152 i contagi da covid 19 in Piemonte oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi (di cui 52 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 34.944 tamponi eseguiti, di cui 31.810 antigenici. Dei 152 nuovi casi, gli asintomatici sono 86 (56,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( + 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 185 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.396. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.168.438 (+34.944 rispetto a ieri), di cui 2.190.422 risultati negativi.

I pazienti guariti diventano complessivamente 368.021 (+135 rispetto a ieri).

Sono 138 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.228 tamponi. Spiccano i 37 contagi in provincia di Bari e i 29 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 2.566. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 143. In terapia intensiva, 15 persone.

Sono 346 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 24.752 tamponi, di cui 9.487 molecolari e 15.265 antigenici con un tasso di positività all’1,3%. I ricoverati sono 363, 20 in meno rispetto a ieri, 53 le terapie intensive occupate, una in meno. Da ieri ci sono stati 328 guariti. I casi a Roma città sono a quota 161.

Sono 128 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 ottobre in Calabria, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.253 tamponi. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati 1.411. Da ieri i guariti sono stati 193. Al momento i positivi nella Regione sono 3.447.

Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.635 tamponi molecolari e 6.845 test rapidi antigenici. Sette le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati in reparti ordinari sono 40. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.823 nella Regione. In isolamento 942 persone.

(Adnkronos – Salute)