APAT TROVA SEDE IN COLDIRETTI TREVISO

Dal 1 ottobre si aprono i termini per il bando Aiuti nel settore apicoltura

“L’apicoltura è la nostra sentinella ambientale e va difesa e promossa. Sempre più soci di Coldiretti Treviso sono apicoltori e aver dato ospitalità nella nostra sede provinciale all’associazione Apat è la dimostrazione che le nostre non sono solo parole”. Così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso sulla notizia che Venerdì 1 ottobre si apriranno i termini per la presentazione delle domande riferite al bando per l’attuazione delle linee d’intervento dedicate all’apicoltura, relative alla campagna 2021/2022.

La giunta regionale ha, infatti, approvato la delibera con cui viene stanziato l’importo, di quasi 600mila euro, destinato ad aiuti che verranno erogati per interventi specifici a supporto dell’attività degli apicoltori quali: l’assistenza tecnica, la lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, come la varroasi, il sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura, il ripopolamento del patrimonio apicolo, la collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca, il miglioramento della qualità dei prodotti e la valorizzazione di questi sul mercato nazionale.

In Veneto oggi si contano 93mila alveari, di cui il 19 per cento certificati come biologici.

Per il bando “Aiuti nel settore dell’apicoltura” potranno presentare la domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore agricolo, le associazioni e unioni e i consorzi di tutela, mentre le spese ammissibili potranno essere quelle effettuate dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022.

(Coldiretti Padova)