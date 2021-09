PSC Veneto – Sezione speciale – continuità con il Programma operativo regionale FESR 2014-2020

Nella fase di ripartenza e ricostruzione dopo la crisi sanitaria e sociale seguita alla pandemia da Covid-19, anche la AU di Padova riprende le attività per completare la SISUS.

Gli interventi programmati a suo tempo in ambito POR FESR 2014-2020 e non ancora avviati sono stati inseriti nel PSC Veneto – Sezione speciale per effetto della riprogrammazione finanziaria condotta dalla Regione Veneto, in risposta alla situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

Gli interventi dell’Asse 6, per i quali non sono stati ancora pubblicati gli Inviti, sono stati inseriti tra le misure cosiddette ex-FESR da attuare con le risorse FSC, messe a disposizione della Regione Veneto con delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28.07.2020. Il PSC Veneto è stato da ultimo approvato con delibera CIPESS n. 30 del 29.04.2021.

Gli interventi, previsti per il completamento delle SISUS delle Autorità Urbane, sono stati individuati come prioritari ed urgenti dalla DGR n. 241 del 09.03.2021, al fine di garantire la coerenza delle programmazioni finanziarie degli enti coinvolti, il rispetto delle tempistiche delle procedure ad evidenza pubblica e la continuità dei servizi erogati ai cittadini. Come descritto nell’Allegato A al DGR n. 241/2021, si tratta in particolare degli interventi che riguardano:

il trasporto pubblico locale, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità , di cui alle Azioni 4..2 e 4.6.3 del POR FESR, afferenti all’Area tematica 7 “Trasporti e Mobilità” del PSC Veneto – Sezione speciale;

il contrasto al disagio abitativo e sociale, di cui alle Azioni 9.4.1, sub Azioni n. 1 e 2 e 9.5.8 del POR FESR, afferenti all’area tematica “Sociale e Salute” del medesimo PSC Veneto – Sezione Speciale;​

