Sei alla ricerca di una nuova energia? Ecco perché conviene l’offerta basata sul Pun

Sei alla ricerca di una nuova energia? Scopri perché è conveniente scegliere un’offerta basata sul PUN.

Coldiretti Veneto ha scelto di guidare la transizione energetica verso fonti rinnovabili attraverso il progetto Energia agricola a km 0, la prima comunità agro energetica italiana 100% rinnovabile che permette ai propri Soci di aderire ad un progetto che tutela l’ambiente e che assicura una tariffa convenzionata e basata sull’andamento mensile del PUN.

-> Non sai cos’è il PUN?

Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo di borsa dell’energia che viene rilevato dalla Borsa Elettrica Italiana, si tratta quindi del prezzo da mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

-> Perché è conveniente un’offerta basata sul PUN?

L’unica voce sulla bolletta su cui un operatore può incidere è la “componente energia” che pesa sul totale della bolletta per il 30%, il resto dei costi che si trovano in bolletta sono stabiliti dall’Autorità per l’energia (ARERA) e uguali per tutti i fornitori. Avere una tariffa basata sull’andamento mensile del PUN consente quindi di avere una tariffa sempre allineata ai prezzi in vigore e di risentire meno dell’andamento della borsa.

-> Vantaggi del progetto?

Il vantaggio che si può ottenere entrando a far parte di una Comunità Energetica non è da considerare solo come il risparmio generato grazie ai prezzi competitivi e convenzionati, ma anche come il supporto consulenziale di cui si può beneficiare all’interno di essa e che spesso genera un vantaggio ancora maggiore.

Se non hai ancora aderito al progetto Energia agricola a km 0 e vuoi maggiori informazioni clicca qui o contattaci: 045 8762665 o [email protected], siamo a disposizione per rispondere a tutte le tue domande!