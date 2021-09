SABATO POMERIGGIO QUINTA EDIZIONE DELLA FESTA INTRECCI

Torna domani, Sabato 18 dalle 15.00 in Piazza caduti della Resistenza la Festa Intrecci, un appuntamento giunto alla quinta edizione, per arricchire e valorizzare le specificità culturali del rione Palestro.

Spiega Francesco Tosato, Vicepresidente Legambiente Padova: “la Festa vuole essere un’occasione di reale ripartenza del rione Palestro, per provare a lasciarsi alle spalle lunghi mesi difficili segnati dalla pandemia che ha stravolto la socialità e le dinamiche relazionali, soprattutto dei più giovani, acuendo le problematiche di un quartiere che da sempre presenta casi di marginalità sociale, a volte sfociati in episodi di criminalità. Legambiente, assieme a ASD Quadrato Meticcio, A.N.P.I, AES-CCC, Mimosa, Kervan-CircolArte, per citare solo alcune delle realtà che collaborano all’iniziativa, vogliono offrire un’occasione di socialità positiva, che aiuti l’intera comunità a partire riappropriandosi degli spazi che più la caratterizzano. Come Piazza Caduti della Resistenza, uno prezioso brano urbano riqualificato un anno fa, proprio in occasione della Festa Intrecci. Un messaggio che dal quartiere Palestro lanciamo a tutta la città”.

Gli spettacoli prenderanno alle 15:30 avvio il Circo Sociale di Kervan, per imparare divertendosi alcun esercizi di giocoleria, mentre alle 17:30 sarà la volta del CircoInCircoloShow di TeatriSkonti. Alle 20:30 gran concerto finale degli Ajde Zora, che porteranno le loro tipiche sonorità balcaniche. Nel pomeriggio, proprio per stimolare i più giovani ad avere un importante ruolo positivo nella vita sociale del rione, come special guest ci sarà l’influencer John Cedar Momo. Ballerino padovano, di origine camerunense, che si propone per fare due workshop aperti a tutta la comunità in particolare agli e alle adolescenti del quartiere che già lo seguono sui social tiktok e Instagram. Si tratterà di un workshop di afro dance/hip-hop e di un laboratorio intitolato “se non sai, chiedi” che prende il nome dal suo profilo tiktok dove risponde alle domande di italiani adolescenti e di seconda generazione sulla sua carriera da ballerino, sulla sua persona e sul suo percorso artistico, ma anche di integrazione sociale.

Il tutto corredato dai consueti stand associativi e da una serie di attività coinvolgenti e formative, come i laboratori del CAT Fuoriclasse che proporrà un laboratorio dal titolo “Costruisco il mio quartiere”: usando materiali riciclati e la propria immaginazione, i bambini realizzeranno un plastico del quartiere che vorrebbero; o il laboratorio Origami e Kendama elaborato da La Cooperativa Oikia per la Famiglia; o ancora un laboratorio di costruzione di fiori di carta crespa in compagnia delle operatrici e di alcune persone con disabilità, a cura di Anffas Padova.

Per tutto il pomeriggio l’ASD Quadrato Meticcio proporrà attività sportive all’aperto nel campo di via Dottesio, oltre a un divertente quizzone sportivo sui migliori momenti sportivi dell’anno. LA FESTA E’ APERTA A TUTTA LA CITTA’. IN CASO DI PIOGGIA CONTINUA SARA’ SPOSTATA AD OTTOBRE.

L’iniziativa è organizzata da Legambiente con il supporto del Bando Vivi il Quartiere del Comune di Padova Assessorato al Decentramento, della Consulta 5B e del Tavolo di Sviluppo di Comunità Palestro. Hanno collaborato: Anffas, A.U.S.E.R. Centro Diurno Intrecci, Legambiente, Asd Quadrato Meticcio, Associazione Kervan, Associazione Mimosa, A.N.P.I, Centro di Animazione Territoriale Fuoriclasse, Aes-Ccc, Centro Veneto Progetti Donna, Coop. Rel.Azioni Positive, Associazione Culturale Cubanordest, Pg Lab Ufficio Progetto Giovani, Coop. Soc. Oikia Per La Famiglia.

