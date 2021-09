Covid oggi Italia, 4 regioni a rischio moderato

Coronavirus in Italia, ad oggi sono 4 le Regioni e province autonome classificate a rischio moderato: Abruzzo, Molise e le province di Trento e Bolzano, secondo l’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 6-12 settembre, oggi all’esame della cabina di regia. Le restanti 17 Regioni/Pa risultano classificate a rischio basso.

In Italia resta intanto in zona gialla solo la Sicilia, dove tuttavia non sono state rinnovate le zone arancioni in 11 dei 12 Comuni siciliani interessati sino ad oggi dai provvedimenti restrittivi per il contenimento dei contagi da Covid-19. Le misure non sono state prorogate poiché sono migliorati i parametri che ne avevano reso necessaria l’adozione, tra cui il raggiungimento dei target di vaccinazione dei residenti. Tornano, quindi, in zona gialla, come tutta l’Isola: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla in provincia di Siracusa; Catenanuova, nell’Ennese; Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa; Niscemi, nel Nisseno.



