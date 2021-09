Allo Squero Roberto Loreggian e L’Arte dell’Arco

Dopo il successo dei tre concerti primaverili, la stagione musicale all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini a Venezia continua con altri sette appuntamenti nell’autunno 2021. Il primo concerto, in programma per il prossimo 18 settembre è dedicato ai concerti «alternativi» di Bach per Clavicembalo, che verranno affidati alla sapiente interpretazione de L’Arte dell’Arco e del clavicembalista Roberto Loreggian. Il concerto si svolgerà con doppio turno alle 15:00 e alle 17:30 e la stagione proseguirà fino al 18 dicembre 2021.

Allo Squero tre opere molto particolari di Johann Sebastian Bach

Questa primavera, dopo oltre un anno di silenzio, il meraviglioso Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia è tornato a vivere. Ad aprire la seconda parte della stagione organizzata da Asolo Musica, sabato 18 settembre, alle 15:00 e alle 17:30, saranno il virtuoso cembalista veneto Roberto Loreggian e L’Arte dell’Arco, compagine storica della nostra regione fondata nel 1994 da Federico e Giovanni Guglielmo. Il concerto prevede tre opere molto particolari di Johann Sebastian Bach

Concerto per clavicembalo e orchestra in Re Minore BWV 1052a

Nel periodo in cui Bach lavorava a Lipsia come Kantor nella chiesa di S. Tommaso, oltre a scrivere una cantata alla settimana, trovò il tempo di assumere la direzione del Collegium Musicum fondato da Telemann, che teneva concerti al Caffè Zimmermann per un pubblico borghese. Fu per queste occasioni che nacquero i suoi primi brani per clavicembalo e orchestra, scritti ex novo oppure ricavati da concerti per violino, flauto o oboe precedenti e ora perduti.

È quest’ultimo il caso del Concerto per clavicembalo e orchestra in Re Minore BWV 1052a, trascrizione di un concerto per violino che non possediamo ma che ha suscitato la curiosità di molti musicisti nella storia, tanto che esistono vari tentativi di ricostruzione dell’originale. Sempre da un ignoto concerto per violino deriva il Concerto per clavicembalo e orchestra in Sol Minore BWV 1056, in cui è particolarmente evidente l’ispirazione italiana: l’alternanza tra solo e tutti ricorda i concerti di Vivaldi, mentre la melodia del Largo cantabile ricorda la fantasia melodica della musica vocale del tempo.

Concerto per flauto violino clavicembalo e orchestra in Re Maggiore BWV 1050a

Di qualche anno precedente è il Concerto per flauto violino clavicembalo e orchestra in Re Maggiore BWV 1050a, prima versione del Quinto concerto brandemburghese. Scritto in un’epoca in cui il clavicembalo non aveva status solistico, questo Concerto rappresenta un tentativo pionieristico di integrare la delicata sonorità dello strumento nel tessuto orchestrale.

Per fare emergere il suono del clavicembalo Bach indica con precisione le dinamiche degli strumenti facendo sì che il piano orchestrale lasci possibilità d’espressione al clavicembalo. Una costruzione musicale raffinata e leggera per concludere un concerto che è un omaggio non solo a Bach, il grande «artigiano» della musica ma anche ai costruttori degli stupendi strumenti musicali utilizzati per le esecuzioni.

La sicurezza

L’Auditorium Lo squero sarà occupato per circa 35% della capienza, sarà obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo del concerto e del Green Pass. mantenere il distanziamento e non creare assembramenti in entrata e in uscita.

Per tutti gli spettacoli è necessario acquistare il biglietto con anticipo sul sito www.boxol.it/auditoriumlosquero/ il giorno del concerto presso la biglietteria de “Lo Squero” aperta dalle ore 14.00. All’ingresso verrà eseguito il triage (misurazione temperatura, sanificazione mani).

La stagione musicale, organizzata da Asolo Musica in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, è realizzata con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Veneto e sostenuta dal GRUPPO PRO-GEST, CentroMarca Banca, Hausbrandt Caffè, Zanta Pianoforti e Zoogami.

Tutti i concerti avranno inizio alle 15:00 e alle 17:30

La vendita dei biglietti è aperta su questo sito https://www.boxol.it/asolomusica/

Info Asolo Musica 0423 950150

[email protected]

www.asolomusica.com

