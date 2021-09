Progetto europeo SaMBA: il 5 e 6 ottobre a Torino workshop ed evento finale

Il 5 e 6 ottobre a Torino si svolgeranno gli eventi finali del progetto SaMBA – Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region, finanziato nell’ambito del programma Interreg Spazio Alpino, di cui la Regione Piemonte è soggetto capofila e la Provincia è partner di progetto.

Finalità di SaMBA è promuovere il cambiamento delle abitudini di mobilità delle persone nella Regione alpina, e in essa la Pianura Padana, abitata da milioni di persone e frequentata da milioni di turisti che ancora dipendono dall’uso dell’auto privata per i loro spostamenti quotidiani o occasionali. Diventa fondamentale, quindi, incoraggiare le persone a utilizzare meno la propria auto, rendendo disponibili soluzioni alternative che si adattino alle esigenze dei cittadini.

Al fine di favorire la condivisione, la diffusione e l’analisi dei risultati raggiunti, sono previsti due momenti di confronto sulla tematica:

Il 5 ottobre 2021 alle ore 14.30, presso il Cinema Massimo in Via Giuseppe Verdi, 18 a Torino , si svolgerà il Workshop : “ Ruolo e strategie delle Pubbliche Amministrazioni nella promozione della mobilità sostenibile: il contributo dei progetti europei sul territorio regionale del Piemonte ”.

Il Workshop è organizzato, nell’ambito della Programmazione del Festival CinemAmbiente, dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento dei Progetti Europei sul tema della Mobilità Sostenibile attivi sul territorio regionale.

, si svolgerà il : “ ”. Il Workshop è organizzato, nell’ambito della Programmazione del Festival CinemAmbiente, dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento dei Progetti Europei sul tema della Mobilità Sostenibile attivi sul territorio regionale. Il 6 ottobre alle ore 9.30 presso il Circolo dei Lettori in Via Giambattista Bogino 9, a Torino, si svolgerà l’evento conclusivo transnazionale dal titolo “Get inspired: How to start changing mobility behaviour in cities and regions”.

L’evento è organizzato dai Partners del Progetto SaMBA, al fine di condividere l’esperienza ed i risultati conseguiti anche attraverso la presentazione degli output di progetto e l’esperienza dei casi pilota.

A conclusione degli eventi si terranno le premiazioni del Concorso Video-Fotografico Internazionale “La tua visione della mobilità Alpina”, con l’assegnazione, rispettivamente, del Premio Speciale Regione Piemonte e del Premio Internazionale.

Gli eventi saranno anche trasmessi in live streaming.

La partecipazione in presenza sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che per la partecipazione in presenza ad entrambi gli eventi è necessario essere in possesso del Green Pass Covid-19, come da normativa vigente.

E’ possibile registrarsi ai seguenti links:

https://samba_workshop_finale.eventbrite.it

https://samba_final_event.eventbrite.it

Ulteriori informazioni aggiornate sulle attività progettuali sono disponibili sul sito https://www.alpine-space.eu/projects/samba/en/home, dal quale è possibile scaricare Manuali ed outputs di progetto.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare

Assistenza Tecnica: [email protected]

Segreteria Organizzativa: [email protected]

