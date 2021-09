CANAPA: UN SEMINARIO PER CONOSCERNE LE POTENZIALITÀ

Il seminario si terrà lunedì 27 settembre su Google Meet

Negli ultimi anni si assiste a un grande ritorno per la coltivazione della canapa, ma soprattutto la nascita di nuovi sbocchi di mercato, una situazione effervescente e in continua evoluzione. Per questo Coldiretti Rovigo ha organizzato il seminario “La canapa opportunità e criticità. Luci e ombre della filiera della canapa in Italia. Le varie filiere. Esperienze da tutta Italia”, per approfondire le tante tematiche che ruotano attorno alla canapa, ma non solo quelle prettamente agricole, ma tutte le possibili sfumature. Questo perché la canapa, quando trasformata, offre uno spettro di prodotti derivabili dall’alimentare all’edilizia.

L’incontro virtuale sarà condotto dal relatore Beppe Croce, presidente di Federcanapa, si terrà lunedì 27 settembre dalle 18 alle 21 sulla piattaforma Google Meet. Possono partecipare imprenditori agricoli e loro familiari; tutti gli operatori della filiera della canapa: contoterzisti, trasformatori, operatori di edilizia, esponenti delle associazioni di consumatori, professionista afferenti i comparti interessati dalla filiera della canapa o altri attori della filiera della canapa. I partecipanti devono avere residenza nella provincia di Rovigo. Il seminario è finanziato dalla Regione Veneto.

L’obiettivo dell’incontro è certamente quello di fare il punto sulla normativa vigente, elencando i limiti previsti per alcune produzioni legate alla canapa ma soprattutto portare alla luce le enormi potenzialità del settore con casistiche ed esperienze di filiera attive e funzionanti nel nostro Paese. Coldiretti Rovigo da tempo sta portando avanti una progettualità su questa coltura coinvolgendo le aziende agricole socie; l’associazione è capofila in un progetto di sperimentazione agronomica e zootecnica della canapa industriale che ormai è arrivato al terzo anno, finanziato con le misure 16.1 e 16.2 del Psr 2014-2020.

I posti sono limitati e si accettano le richieste di partecipazione fino al 17 settembre. Il link per partecipare viene fornito su richiesta via e-mail a [email protected] o contattando i numeri 0425/201918 e 201939.

Cliccando qui puoi scaricareil modulo per dare l’adesione:RO adesione SEMINARIO 27-09 .

(Coldiretti Padova)