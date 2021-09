L’ULTIMO BANDO DEL PSR LAUREA ALTRI 327 NEO IMPRENDITORI AGRICOLI. COLDIRETTI: LA CAMPAGNA E LA MONTAGNA VENETA, CONTINUANO AD ATTRARRE I GIOVANI

8 settembre 2021 – Agli oltre duemila under 40 insediatisi in agricoltura con i bandi del Programma di Sviluppo Agricolo 2017-2021 si aggiungono altri 327 nuovi imprenditori che hanno scelto la campagna come scommessa professionale oppure di ammodernare la realtà aziendale. Lo afferma Coldiretti Veneto dopo l’approvazione e relativa pubblicazione della graduatoria regionale che distingue 88 progetti di presentati in area montana e 239 in zona di pianura, pari ad un importo complessivo di 35.040.342,41 di cui euro 13.080.000,00 per il contributo di primo insediamento ed euro 21.960.342,41 per aiuto agli investimenti.

In questo modo, si rinforza l’innovazione, la sostenibilità in agricoltura e, ovviamente, il ricambio generazionale –dice Alex Vantini delegato di Giovani Impresa Coldiretti – immettere linfa vitale nell’agricoltura veneta è una sfida per il futuro e i giovani rappresentano, in questo senso, una garanzia.

Positivo è anche il varo del nuovo cronoprogramma delle misure del PSR per il biennio 2021 e 2022 – aggiunge Coldiretti Veneto – perché si dà certezza agli agricoltori rispetto ai tempi dei bandi, in modo tale da poter programmare al meglio gli investimenti aziendali. Oltre al sostegno degli investimenti con carattere innovativo, si affiancano anche linee di progetto per l’ammodernamento dei sistemi irrigui, in modo tale da poter risparmiare risorsa idrica e per la riduzione delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento al comparto zootecnico. E’ previsto poi, per la prossima primavera, una misura ad hoc per la conversione al biologico e per l’ottimizzazione agronomica (riduzione input) per il comparto dei seminativi.