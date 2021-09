Prospettiva Danza Teatro 2021

Sedi Rassegna:

Palazzo della Ragione

Centro culturale Altinate San Gaetano

Piccolo Teatro Don Bosco, Via Asolo

Cortile di Palazzo Moroni

Ridotto del Teatro Verdi

Dall’11 al 17 settembre Padova ospiterà l’edizione 2021 di Prospettiva Danza Teatro, il progetto del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Teatrale Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto, la direzione artistica di Laura Pulin e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il Festival, giunto alla sua 23ª edizione, quest’anno svela attraverso il movimento la bellezza dell’inaspettato e delle piccole cose che ci circondano quotidianamente.

In programma sette giornate dedicate alla danza con importanti compagnie nazionali e internazionali che si esibiranno nelle sedi di: Palazzo della Ragione, Centro culturale Altinate San Gaetano, Piccolo Teatro Don Bosco-Via Asolo, Cortile di Palazzo Moroni.

L’11 settembre al Piccolo Teatro Don Bosco è prevista l’apertura del Festival con la Compagnia Zappalà Danza e il suo Instrumenti Jam. Un cast interamente al maschile interpreterà con vigore e arroganza una Sicilia senza confini, dove la tradizione si fonde con la modernità.

Al Centro culturale Altinate San Gaetano, nei giorni 11-12-18 e 19 settembre è in programma CORPO LIBERA TUTTI, in collaborazione con Progetto Giovani Padova, un workshop dedicato agli adolescenti condotto da Matteo Marchesi.

Il laboratorio costruisce uno spazio di gioco e danza fatto di pratiche corporee e cognitive che si sviluppano attraverso il movimento, le arti audio-visive e la drammaturgia. L’iniziativa fa parte del progetto OFF LINE. Ritrovarsi a Teatro.

Infine, il 17 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi, invece, sarà la volta della 12ª edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Fondazione Finanza Etica e di Antenore Energia, in collaborazione con il Circuito Teatrale Multidisciplinare Arteven e la direzione artistica di Laura Pulin, che ne è l’ideatrice.

Il Premio desidera sostenere la ricerca e promuovere creatività e talento, offrendo la possibilità a coreografi residenti in Italia e all’estero di concretizzare e presentare il proprio lavoro al pubblico e rappresenta un punto di partenza significativo per una valorizzazione della qualità del lavoro coreutico dei giovani artisti. Il premio consiste in 5.000 euro a sostegno della produzione e una residenza artistica di una settimana per il gruppo vincitore.

Sono state 165 le candidature di questa edizione, con lavori di danzatori provenienti da Tunisia, Marocco, Grecia, Cuba, Cina, Canada, Russia, Spagna, Belgio, Stati Uniti d’America, Giappone, Germania, Svezia, Israele e Regno Unito, oltre che dall’Italia. Il Premio si conferma un’importante occasione per giovani coreografi e danzatori di presentare le proprie creazioni di fronte a una giuria di comprovata esperienza internazionale, composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore.

FESTIVAL

11 settembre, ore 21.00

Piccolo Teatro Don Bosco, Via Asolo 2

COMPAGNIA ZAPPALA’ DANZA

Instrument Jam

In scena insieme ai musicisti i sette danzatori della compagnia, tutti uomini, che interpretano con vigore e arroganza una Sicilia senza confini dove la tradizione e il moderno si incontrano, si incrociano, si fondono.

12 settembre, ore 17.30

Piccolo Teatro Don Bosco, Via Asolo 2

LUCREZIA MAIMONE/ZEROGRAMMI

Simposio del silenzio

con Lucrezia Maimone e Damien Camunez

effetti magici Jonathan Giard

Progetto vincitore del Premio CollaborAction Kids XL#1 2018 azione del Network Anticorpi

La giovinezza è finita, la fantasia sta svanendo, i sogni si allontanano e diventano ricordi che si mescolano alla realtà. Nel complesso viaggio che ci traghetta dai primi anni di vita all’età adulta, l’adolescenza è il luogo transitorio delle inquietudini e delle trasformazioni. Simposio del Silenzio racconta lo spazio in cui i desideri provenienti con incanto fanciullesco dalla spensieratezza dell’infanzia si proiettano al futuro, dialogando (e spesso scontrandosi) con la realtà.

13 settembre, ore 21.00

Palazzo della Ragione

C&C COMPANY

Les Miserables o della miseria umana

con Christian Leveque, Carlo Massari, Luigi Monfredini, Alice Monti, Luca Sansoè

arrangiamenti e coaching vocale Chiara Osella

creazione originale e libretto Carlo Massari

LES MISERABLES o della miseria umana è un affresco spietato e immorale sull’oggi, un dramma medio-borghese contemporaneo, a tratti familiare, di cui siamo involontariamente complici. Una creazione che porta nuovamente la compagnia ad indagare tematiche sociali contemporanee, attraverso un linguaggio di forte impatto ed un complesso livello drammaturgico a sostegno dell’opera.

14 settembre, ore 21.00

Palazzo della Ragione

MARCO D’AGOSTIN

Saga-versione site specific

di Marco D’Agostin

con Marta Ciappina, Alice Giuliani, Leon Marič, Stefano Roveda, Julia Rubies

Marco D’Agostin presenta in forma di anteprima una versione site specific del suo nuovo lavoro Saga, ripensato per gli spazi del Palazzo della Ragione. Cinque esseri umani sostano su una landa o una radura e in un comune e placido andamento romanzesco sembrano suggerirci che ogni forma di parentela è estranea, inspiegabile, inquietante, ma sempre profondamente attiva.

A seguire

CollettivO CineticO. Dialogo terzo: in a landascape

Terzo dialogo dell’antologia inaugurata da CollettivO CineticO con altri autori, volta al mescolamento e allo smussamento dei propri confini.

​15 settembre, ore 19.00

Palazzo della Ragione e Cortile di Palazzo Moroni

GIULIO PETRUCCI E JARI BOLDRINI

BEATRICE BRESOLIN

MARTINA GAMBARDELLA

PABLO GIROLAMI

Serata Anticorpi eXpLo-tracce di giovane danza d’autore

Le serate Anticorpi eXpLo sono promosse dal Network Anticorpi XL, la prima rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore che attualmente coinvolge 36 strutture di 15 regioni. Gli artisti selezionati sono tra quelli attualmente più interessanti del nostro paese.

a seguire

FRANCESCO MARILUNGO

Party Girl

con Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis

regia e coreografia Puccio Castrogiovanni

vincitore Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2020

Una riflessione sul processo di oggettivazione del corpo femminile e sulle dinamiche di potere spesso associate al mercato del sesso. Un viaggio nel femminile attraverso quella figura che da sempre ne incarna gli stereotipi di genere, la sexworker.

16 settembre

Palazzo della Ragione

Ore 19.30

SPAZIODANZA PADOVA

Quel che muove tutti noi

Percorso sul tema della fratellanza che stimola pensieri sulla cura di sé e di chi ci sta vicino. Lo spettacolo sviluppa il concetto del “noi” come insieme di corpo e mente, come comunità, come famiglia, come fratelli, come amici, come animali, come piante e fiori. Cosa ci muove? Cosa ci smuove? Cosa ci accomuna o ci distanzia?

In scena un gruppo di persone con età, provenienze ed esperienze differenti, uniti dal comune desiderio di trovare attraverso la musica e il movimento una strada che parta dall’identità del singolo per creare un movimento vivido e creativo nel gruppo.

ore 21.00

JACOB GOMEZ

Meohadim

con Blanca Tolsá, Helena Hernáez, Julia Sánz, Lara Misó e Naya Monzón

musiche originali Sergio Gassmann

coreografia Jacob Gómez

Cinque sorelle danno vita a Meohadim grazie a una condivisione di esperienze attraverso il movimento, la musica e la voce. I loro occhi studiano lo spazio, raccontando una lotta personale per esprimere il loro passato nel presente attraverso sussurri e urla.

17 settembre, ore 21.00

Palazzo della Ragione

EKO DANCE COMPANY

DB2H. Digital back 2 human/In Perpetuum

Digital Back 2 Human racconta attraverso il movimento che cosa accadrebbe se il mondo virtuale si sostituisse a quello reale.

Nella seconda parte invece la compagnia interpreta In Perpetuum, coreografia di Fernando Suels Mendoza sui ricordi e sul pensiero speranzoso di un arrivederci che ci abbraccia quando pensiamo a chi non c’è più.

WORK SHOP

11-12-18 e 19 settembre

CORPO LIBERA TUTTI

Laboratorio di danza per adolescenti a cura di Matteo Marchesi

Spazio di incontro e di ricerca, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni.

Il laboratorio costruisce uno spazio di gioco e danza fatto di pratiche corporee e cognitive che si sviluppano attraverso il movimento, le arti audio-visive e la drammaturgia.

L’obiettivo artistico di cui i ragazzi e le ragazze sono co-autori è la raccolta di un immaginario sul corpo potenziale, e di qualità di sguardi e di pelle, come una risorsa condivisa di senso e azione.

Info e iscrizioni: Partecipazione gratuita su prenotazione. Info [email protected]

PREMIO INTERNAZIONALE PROSPETTIVA DANZA TEATRO

17 ottobre, ore 21.00

Ridotto del Teatro Verdi

SERATA DI PREMIAZIONE

Il Premio desidera sostenere la ricerca e promuovere creatività e talento, offrendo la possibilità a coreografi residenti in Italia e all’Estero di concretizzare e presentare il proprio lavoro al pubblico e rappresenta un punto di partenza significativo per una valorizzazione della qualità del lavoro coreutico dei giovani artisti. Il premio consiste in 5.000 euro a sostegno della produzione e una residenza artistica di una settimana per il gruppo vincitore.

Informazioni e biglietti

BIGLIETTI

online senza costi aggiuntivi € 10

in biglietteria: intero € 12 – ridotto € 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, soci Coop Alleanza 3.0, possessori carta di debito o credito Banca Etica * Quel che muove tutti noi fuori carnet unico € 10

➡️ Online su prospettivadanzateatro.it, myarteven.it e vivaticket.it e relativi punti vendita del Circuito:

➡️a Padova presso Jacaranda Viaggi, Casa Fortuna c/o Centro Commerciale La Corte, IAT Pedrocchi, Tabaccheria Drago e nei Comuni della Provincia

➡️presso Spaziodanza Padova via A. Riello 5A (zona Specola – parcheggio interno) dal 6 settembre, lunedì e martedì dalle 16.00 alle 19.00, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

➡️Il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio presso la biglietteria del luogo di spettacolo.

➡️CARNET 7 (INGRESSO PER TUTTI E 7 I GIORNI DI SPETTACOLO) € 56 con posto riservato

COMUNE DI PADOVA

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8205611 – 5623

ARTEVEN

tel. 041 5074711

PROSPETTIVADANZATEATRO

[email protected]

cell. 334 2042331

www.prospettivadanzateatro.it

