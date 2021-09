Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, 2 settembre, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. All’indomani dell’obbligo di Green pass Italia anche per treni, navi, aerei, scuole e università, i numeri dalla Sicilia in zona gialla con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Il bollettino delle regioni:

Sono 209 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 15.655 test. Spiccano i 63 contagi in provincia di Lecce e i 56 in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 4.419. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 232, mentre le persone in terapia intensiva sono 24.

Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. Il totale dei contagiati è ora 456.338, quello delle vittime 11.691. Sul fronte ospedaliero stabili i ricoveri, con 231 (-1) nei reparti ordinari e 55 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 13.056 (+261).

Sono 615 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 settembre 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 5 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 615 su 18.424 test di cui 9.045 tamponi molecolari e 9.379 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,34% (8,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.885.090.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 254.472 (93,4% dei casi totali). I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 78,6 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Arezzo).

Complessivamente, 10.460 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (55 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%).

Sono 12.054 (159 in più rispetto a ieri, più 1,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.484, Nord Ovest 6.032, Sud Est 1.538).

(Adnkronos – Salute)