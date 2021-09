AA 2021/2022: i percorsi universitari di Teologia e di Scienze religiose della Fttr – Iscrizioni aperte a settembre

Trovare un punto di vista nuovo e formarsi un pensiero critico,

dialogare con persone di religioni e culture diverse,

fare scelte etiche, trasmettere valori alle prossime generazioni.

La Facoltà teologica del Triveneto offre una preparazione teologico-umanistica di livello universitario tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia e delle scienze umane.

Obiettivo: formare le nuove generazioni a pensare con la mente aperta sui diversi orizzonti del mondo attuale: dall’etica alla scienza, dall’economia alla politica.

In particolare, la Facoltà e gli istituti superiori di Scienze religiose preparano insegnanti di religione cattolica per le scuole di ogni grado, pubbliche e private, con corsi di pedagogia, didattica, teoria della scuola e legislazione scolastica e con tirocinio biennale nelle scuole pubbliche con tutor qualificati.

Per approfondire clicca qui.

La preparazione acquisita è utile anche come formazione personale e permanente, per approfondire tematiche fondamentali e di attualità che spaziano dalla Bibbia all’etica, dal pluralismo religioso al dialogo fra teologia e scienze, dalla pastorale alla spiritualità, dalle questioni sociali all’arte.

Per approfondire vai al sito www.iostudioteologia.it

Offerta formativa

Due percorsi universitari:

• Teologia – nella sede della Facoltà a Padova – articolato in tre cicli

1 baccalaureato (quinquennale) [scarica il pieghevole]

2 licenza – specializzazioni in teologia pastorale e in teologia spirituale (biennale) [scarica il pieghevole]

3 dottorato di ricerca (triennale) [scarica il pieghevole]

• Scienze religiose – negli Istituti superiori di Scienze religiose del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – articolato in due cicli

1 laurea (triennale)

2 laurea magistrale (biennale)

Scarica la brochure informativa e la locandina.

Profili in uscita

Il principale sbocco lavorativo è l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Lo studio forma competenze utili anche per figure educative a servizio della chiesa e della società.

Per approfondire clicca qui

Riconoscimento titoli

I titoli accademici in Teologia (baccalaureato e licenza) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), rilasciati dalla Facoltà teologica del Triveneto e dagli istituti teologici affiliati e collegati, sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per informazioni clicca qui.

Novità per l’aa 2021/2022

Leggi le news:

– Primo ciclo e Issr Professione futura: insegnante di religione

– Primo ciclo Studiare teologia: perché?

– Primo ciclo Studiare la Bibbia e le lingue della sua parola

– Secondo ciclo Offerta formativa aa 2021/2022

– Secondo ciclo Donne e teologia: pensiero, pratiche, ministeri

• Specializzazione in teologia pastorale

Teologia pratica: attualità e prospettive

La chiesa che verrà. Seminario-laboratorio di teologia pastorale

La Chiesa che verrà. Video-presentazione del seminario-laboratorio di teologia pastorale

• Specializzazione in teologia spirituale

Teologia spirituale: leggere la realtà a partire dall’esperienza

La preghiera cristiana. Seminario-laboratorio di teologia spirituale

– Terzo ciclo Alla ricerca di un mondo nuovo

La Facoltà in cifre

• sede centrale a Padova

• sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

• 1700 studenti

• 300 professori

Informazioni

Per le modalità di iscrizione alla Facoltà – sede di Padova clicca qui. Per altre informazioni contatta le segreterie.

Per contattare gli Istituti superiori di Scienze religiose clicca qui.

Covid-19. Tutti i corsi previsti dai piani di studio saranno attivati. Dovendo tenere presenti le precauzioni sanitarie e di sicurezza necessarie al contenimento della pandemia, verrà resa nota in seguito la modalità effettiva (in presenza, on line o mista) in cui i corsi saranno effettuati.

L’accesso alla segreteria della sede di Padova è possibile solo previo appuntamento (tel. 049-664116 – [email protected]) e seguendo le istruzioni che verranno fornite dagli addetti.

Le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto

sono aperte da giugno a settembre 2021

(tranne il periodo di chiusura della segreteria, dal 23 luglio al 23 agosto).

(Facoltà Teologica del Triveneto)