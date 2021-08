Vaccinazione lavoratori agricoli stagionali senza prenotazione

Accesso libero e senza prenotazione per la vaccinazione dei lavoratori agricoli, stagionali e non, assunti dalle imprese del territorio. L’Uls 6 Euganea ha confermato il libero accesso ai centri vaccinali di tutta la provincia per gli operai stagionali che già nei prossimi giorni e per tutto il periodo autunnale saranno impegnati nelle attività di raccolta in campagna, dai frutteti ai vigneti. La possibilità di accedere liberamente ai centri vaccinali (come avviene per gli adolescenti e gli ultrasessantenni) permette alle aziende agricole di velocizzare le procedure per la vaccinazione e l’impiego, anche dei lavoratori extracomunitari, per le attività in campagna. Anche i lavoratori, la cui condizione lavorativa sia ancora in corso di regolarizzazione, possono comunque recarsi ai Centri Vaccinali per la vaccinazione.

Per maggiori informazioni i nostri Uffici sono a disposizione, di seguito riportiamo tutte le informazioni utili:

Sedi ed orari per la vaccinazione ad accesso libero al link:

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=4234

Al momento dell’accesso il lavoratore dovrà presentare:

– richiesta di vaccinazione presso il Centro Vaccinale (Allegato_1)

– documento di riconoscimento

– scheda anamnestica – vaccinazione anti – Covid 19 compilata (Allegato_2)

– modulo consenso – vaccinazione anti – Covid 19 compilato ( Allegato_3)

– eventuale certificato di precedente vaccinazione e/o certificato di guarigione rilasciato da Stato Estero ai sensi della Circolare n. 34414 del 30.07.2021 “Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021” e Circolare. n. 35209 del 04.08.2021 “Circolare Ministero della Salute: Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero” (Allegato_4 e Allegato_5).

In base alla suddetta circolare:

– il certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera deve riportare almeno i seguenti contenuti:

dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);

data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;

dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria)

Al momento sono validi esclusivamente i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

– Comirnaty (PfizerBioNtech);

– Spikevax (Moderna);

– Vaxzevria (AstraZeneca);

– COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

Il certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera deve riportare almeno i seguenti contenuti:

dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);

dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

I certificati per essere accettati devono essere redatti in Italiano o in Inglese o in Francese o in Spagnolo o in Tedesco (o se in altre lingue, accompagnate da una traduzione giurata).

Per il completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il lavoratore dovrà presentare entrambi i certificati.

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, al lavoratore sarà garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

(Coldiretti Padova)