NOTTURNI PADOVANI 2021

Padova, Sedi e orari diversi

Dal 6 luglio al 29 settembre 2021

Al via l’edizione 2021 dei “Notturni Padovani” con numerose interessanti novità che ampliano le esperienze e le opportunità per padovani e turisti mettendo in rete le eccellenze del territorio.

Frutto della collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, il programma sarà molto vario e avrà l’ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, e anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19.

E’ una proposta nuova che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma che in realtà contiene elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio/agosto/settembre sono previsti: visite guidate ai principali monumenti cittadini (la Cappella degli Scrovegni, i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, il Castello e i percorsi Carraresi, il Pedrocchi, il Santo e tutti i luoghi della Urbs picta) e e poi visite straordinarie ai Chiostri del complesso monastico dell’Abbazia di Santa Giustina, al Palazzo Papafava dei Carraresi, all’Oratorio dei Colombini e a Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara; escursioni e visite nel territorio della Provincia, con degustazioni al Dominio di Bagnoli e nel Conselvano, al Parco Frassanelle, a Villa Papafava e a Montagnana.

Sono stati inseriti percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano dalle Porte Contarine al Bassanello e a Selvazzano da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro.

Quest’anno il contenitore vede la piena collaborazione del raggruppamento di imprese R.T.I. – Destination Padova che ha assunto recentemente la gestione degli IAT di Padova, svolgendo attività di accoglienza e di promo-commercializzazione, e gestirà direttamente una originale visita guidata “Discover Padova”, ogni sabato pomeriggio.

VISITE GUIDATE

Scopri i monumenti, i musei e la storia della città di Padova accompagnato per le sue vie accompagnato da una guida professionista!

La dolce Padova

Appuntamento ore 17.00 sotto la Torre dell’orologio di Piazza dei Signori.

Date: Luglio 7 e 21 – Agosto 4 e 25 – Settembre 1

Costo: euro 18 per persona

Dalla cultura civile a quella ebraica

L’ebraismo al femminile

Passeggiata per le vie del centro da Palazzo Moroni al Ghetto di Padova.

Appuntamento alle ore 17.30 nel Cortile di Palazzo Moroni

Date: Luglio 14 – Agosto 25

Costo: euro 24 per persona (Il prezzo il biglietto d’ingresso al Museo e alla Sinagoga con visita guidata, passeggiata e visita alle Sale di Palazzo Moroni con guida autorizzata)

Caffè Pedrocchi

Antiche atmosfere padovane

Appuntamento ore 20.30 in Piazzetta Pedrocchi

Date: Luglio 15 e 29 – Agosto 12 e 19 – Settembre 2, 16 e 23

Costo: euro 20 per persona, che include la guida, l’ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione.

Passeggiata alla scoperta della Cittadella Francescana

Visita delle bellezze della Cittadella Francescana e i suoi affreschi nascosti.

Appuntamento ore 17.00 sotto al portico della Chiesa di San Francesco Grande

Al termine della visita sosta in un rinomato Bacaro veneziano per una squisita degustazione delle specialità enogastronomiche locali.

Date: Luglio 9 e 23 – Agosto 6 e 20 – Settembre 3 e 17

Alla scoperta dell’area diocesana di Padova

Passeggiata tra Battistero e Museo Diocesano.

Appuntamento ore 16.30 in P.zza Duomo

Date: Luglio 16 e 30 – Agosto 3 e 24

Padova città della scienza

Tra l’Università e il MUSME

Passeggiata e visita guidata per riscoprire la nascita della medicina che ha fatto la storia a Padova.

I venerdì di luglio alle ore 17.45

Le domeniche di agosto e settembre alle ore 10.15

Il tour prevede la visita guidata ad alcuni luoghi storici della scienza a Padova.

Padova Urbs Picta

Visita guidata della città tra i monumenti candidati UNESCO.

Appuntamento alle ore 9.00 all’ingresso della Chiesa degli Eremitani.

Date: 10, 17, 24 e 31 – Agosto 7, 14, 21 e 28 – Settembre 4, 11, 18 e 25

Costo: Euro 17 a persona, che include la guida, gli ingressi, i diritti di prenotazione e le assicurazioni.

Palazzo Papafava e l’Oratorio dei Colombini

Visita esclusiva di Palazzo Papafava e Oratorio dei Colombini.

Date: 19 settembre

Visita esclusiva all’Interporto di Padova

Visita esclusiva dell’Interporto di Padova alla scoperta del suo funzionamento.

Appuntamento ore 16.00 in zona industriale di Padova, all’ingresso di Galleria Spagna 35

Date: 20 luglio

Costo: euro 4 per persona

Passeggiata tra Prato della Valle e Orto Botanico

Appuntamento alle ore 9.30 in Prato della Valle

Date: Luglio 11, 18 e 25 – Agosto 1, 8, 15, 22, 29 – Settembre 5, 12, 19 e 26

SCOPRI IL TERRITORIO

Visita e degustazione al dominio di Bagnoli

Appuntamento al Dominio di Bagnoli (Piazza Guglielmo Marconi, 63, 35023, Bagnoli di Sopra (PD) alle ore 16.30.

Visita della meravigliosa villa amata dal Goldoni con degustazione finale di Friularo.

La visita si concluderà con una degustazione in cantina caratterizzata da 3 calici di vino, crostini di pane, grissini e zaeti (nel caso di degustazione del vino passito).

Date: Luglio 23; agosto 27; settembre 17

Tra la campagna e i vigneti conselvani

Appuntamento alle ore 17.30 a Conselve – Piazzetta Madonna Della Neve.

Alla scoperta delle tradizioni rurali con degustazione finale di Friularo!

Un viaggio tra i sapori della cucina padovana

Tre cene dedicate ai prodotti tipici della cucina padovana accompagnati da vini locali.

Il Fascino di Montagnana Medievale

Visita guidata di Montagnana in notturna

Parco Villa Cittadella Vigodarzere Saonara

Visita guidata esclusiva del Parco Villa Cittadella Vigodarzere Saonara.

Date: Luglio 11 – Agosto 29 – Settembre 26

TRA LE VILLE DEL BRENTA

Romantica mini crociera tra le ville Venete della Riviera del Brenta

Da Padova a Venezia o viceversa

TOUR IN BATTELLO

Da Padova a Villa Foscarini Rossi

Un’affascinante navigazione da Porta Portello a Villa Foscarini Rossi, con visita della Villa!

Imbarco alle ore 20.20 al pontile della Scalinata del Portello

Date: Luglio 15 e 29 – Agosto 12 e 19 – Settembre 16 e 23

Costo: euro 29 per persona, che include un drink di benvenuto in battello, la navigazione, le guide l’ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura.

Padova tra cielo e acqua

Visita la Cappella degli Scrovegni e naviga dalle Porte Contarine al Portello!

Appuntamento: 16.30 entrata Musei Civici.

Date: Luglio 19 e 26 – Agosto 9 e 23 – Settembre 6 e 20

Prezzo: euro 28 per persona, che include: la guida, l’ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

In Battello dalle Porte Contarine al Bassanello

In navigazione dalle Porte Contarine (19.00) al Bassanello (20.30) per scoprire Padova dal punto di vista dell’acqua!

Appuntamento ore 17.00 alle Porte Contarine per imbarco.

Date: Luglio 13 e 27 – Agosto 3, 17 e 31 – Settembre 1, 15 e 29

Costo: euro 20 euro per persona

Padova tra acqua e cielo

Imbarcati al Portello e naviga fino alle Porte Contarine per la visita agli Scrovegni!

Appuntamento alle ore 16.30 alla Scalinata Portello

Date: Luglio 19 e 26 – Agosto 9 e 23 – Settembre 6 e 20

Costo: euro 28, che include la guida, l’ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

In battello dal Bassanello alle Porte Contarine

In navigazione dal Bassanello (21.00) alle Porte Contarine (22.30) per scoprire Padova dal punto di vista dell’acqua!

Appuntamento ore 21.00 al Bassanello all’imbarco sotto il ponte

Date: Luglio 13 e 27 – Agosto 3, 17 e 31 – Settembre 14

Costo: euro 20 per persona

In battello da Bassanello a Selvazzano con aperitivo in barca

In navigazione dal Bassanello (18.30) a Selvazzano e rientro (19.30) con aperitivo in barca!

Appuntamento ore 18.30 a Bassanello per imbarco.

Date: Luglio 13 e 27 – Agosto 3, 17 e 31 – Settembre 1, 15 e 29

Costo: euro 20 per persona

DEGUSTA IN NAVIGAZIONE

Naviglion Di-Vino

Informazioni

Prenotazioni a partire dal 6 luglio

https://www.notturnipadovani.it/

