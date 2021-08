54S I personaggi della scienza a Padova raccontati attraverso le statue di Prato della Valle

Descrizione

Cosa accomuna personaggi famosi come Galileo Galilei o quasi sconosciuti come Fortunio Liceti? “Maghi” medievali come Pietro d’Abano, sospettato addirittura di evocare demoni, e ingegneri illuministi come Giovanni Poleni?

Padova ha un lungo rapporto con la scienza, grazie alla sua lunga tradizione universitaria, e questo si riflette nella grande galleria a cielo aperto di Prato della Valle, che ospita statue di personaggi di tutte le epoche e su cui sarebbe possibile raccontare storie per giorni interi.

Il percorso prevede una visita all’aperto mirante a illustrare il rapporto fra la scienza e Padova dal Trecento all’Ottocento attraverso il racconto delle vicende di alcuni personaggi – famosi e meno famosi – nella cornice di Prato della Valle.

Durata: 1 ora e 30 minuti

N. massimo: 30 alunni

Costo: 65 euro

Costi aggiuntivi: 1 euro ad alunno per la prenotazione

Prenotazione

Codice Prenotazione di questo itinerario: 54S

La prenotazione può essere effettuata nei seguenti modi:

– telefonando al numero 049 2010215, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17

– inviando una mail all’indirizzo [email protected]

– compilando il modulo online https://is.gd/didattica

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)