Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, 29 agosto, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia, da domani nuovamente in zona gialla. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna dei vaccini. I dati delle regioni:

Sono 198 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 10.156 i test giornalieri eseguiti, 4.683 le persone attualmente positive. 241 i ricoverati in area non critica, 25 i pazienti in terapia intensiva. 263.229 i casi totali dall’inizio della pandemia, 3.259.637 il totale dei test eseguiti, 251.843 le persone guarite, 6.703 quelle decedute.

Sono 528 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Registrati inoltre altri 2 morti. 14.296 i test effettuati, di cui 8.749 tamponi molecolari e 5.547 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,69% (7,5% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.802.244.

Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 270.534. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 251.949 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.749 tamponi molecolari e 5.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 7.016 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.580, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 472 (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 90,5 anni, in provincia di Grosseto. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 349 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 5mila tamponi e oltre 12mila test antigenici per un totale di quasi 18 mila test con un tasso di positività all’1,9%. I ricoverati sono 441, 72 le terapie intensive occupate e 541 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 127″.

“Il 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Risultato analogo alla Danimarca con una popolazione simile al Lazio” dice l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato. Dal primo settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.

Questi i dati in dettaglio. Asl Roma 1, 46 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: 68 nuovi casi e 2 decessi. Asl Roma 3: 13 nuovi contagi e 2 decessi. Asl Roma 4: 19 nuovi casi da ieri. Asl Roma 5: 47 nuovi casi. Asl Roma 6: 43 nuovi casi.

Nelle province si registrano 113 nuovi casi, 26 nella Asl di Frosinone, 58 in quella di Latina, 3 a Rieti e 26 a Viterbo, dove c’è stato anche un morto.

(Adnkronos – Salute)