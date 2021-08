CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE PMI GIOVANILI: IL SERVIZIO DEDICATO DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO

PMI GIOVANILI: DALLA REGIONE VENETO IN ARRIVO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I MIGLIORI PROGETTI IMPRENDITORIALI.

PER INFORMAZIONI E FATTIBILITA’ ATTIVATO UNO SPECIFICO SERVIZIO DA PARTE DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO

La Regione Veneto intende promuovere e sostenere le PMI giovanili venete più promettenti, assegnando un contributo fino a 50.000 euro ai migliori progetti imprenditoriali.

Sono ammissibili le imprese (anche neo costituite) che alla data del 20 settembre presentino i seguenti requisiti: imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni; società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni o il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni (sono ammissibili anche se frutto di recenti passaggi generazionali).

Viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese in: macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; arredi (massimo 15.000 euro); opere edili (massino 10.000 euro); mezzi di trasporto (massimo 10.000 euro); programmi informatici (massimo 10.000 euro). La spesa minima è pari a 25.000 euro e sono ammesse le spese sostenute e pagate dalle PMI dopo il 1° settembre 2021 ed entro gennaio 2023.

I progetti verranno valutati in base alle qualifiche dei soci e del personale coinvolto, alle prospettive economiche, al settore di riferimento (con particolare riguardo per il comparto artistico/culturale e manifatturiero).

Le richieste di contributo possono essere presentante entro il prossimo 30 settembre e l’Ascom Confcommercio di Padova, a riguardo, ha attivato uno specifico punto informazioni presso il proprio Ufficio Finanza Agevolata che può essere contattato sia per ottenere maggiori e più dettagliate informazioni che per verificare, gratuitamente, la fattibilità dei progetti. L’Ufficio risponde al numero telefonico 049 8209792 o alla e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PADOVA 27 AGOSTO 2021

(Ascom Padova)