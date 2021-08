ENERGIA AGRICOLA A KM ZERO

Bolletta, su cosa il fornitore può davvero agire?

Con Energia agricola a km 0, la prima Comunità agro-energetica fondata da Coldiretti Veneto e ForGreen, la bolletta è più trasparente. Nella bolletta si trovano varie voci che compongono la spesa. Per capire dove il fornitore può agire è utile capire a cosa si riferiscono le varie diciture. Nel dettaglio le voci rappresentano quanto segue:

● Spesa per la materia energia: il costo al kW vero e proprio;

● Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: spese tecniche per finanziare il movimento dell’energia;

● Spese per oneri di sistema: elemento parafiscale collegato al fabbisogno al sostentamento delle fonti rinnovabili (contributi);

● Imposte e IVA: tasse.

Il fornitore di energia può agire solo sulla voce “Spesa per la materia energia”, tutte le altre voci presenti in bolletta sono voci stabilite dall’Autorità e presenti con ogni fornitore, non possono essere modificate. Alcune tipologie di attività produttive possono richiedere l’applicazione dell’Iva al 10%. Tra queste rientra il settore agricolo, quindi aziende agricole e agrituristiche (in questo caso il contatore deve essere destinato in qualche modo ad uso agricolo).

(Coldiretti Padova)