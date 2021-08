MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI – Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti – Edizione 2021

Occasione per promuovere le nostre Aziende Agricole ed il Turismo Dolomitico.

Anche la seconda edizione di uno dei più importanti e significativi eventi dell’estate 2020 nelle Dolomiti Bellunesi sarà ospitato dalla Birreria Pedavena, all’interno del suo splendido parco. Come si evince dal titolo la manifestazione lega con precisione ed in basilare connubio Turismo e Agricoltura chiamati a contribuire significativamente alla crescita e valorizzazione non solo economica del territorio, della nostra provincia.

Per le nostre Aziende Agricole è occasione essenziale per far conoscere e vendere le rispettive produzioni di qualità, nell’ambito di una valorizzazione e promozione del turismo, del territorio e delle stesse imprenditorie agricole e rurali.

L’evento è programmato per sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 ed è organizzato dal Comitato Pro Loco UNPLI Belluno in collaborazione con il Comitato Pro Loco UNPLI Veneto, la Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno , il Consorzio Pro Loco Valcismon e il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi.

Per le Aziende Agricole bellunesi, si riporta qui di seguito il link dove scaricare la scheda di adesione ed il regolamento della manifestazione. Si ricorda che l’adesione deve pervenire entro il 03 settembre 2021.

Lettera di presentazione – 20210911-12_PEDAVENA_Made in Valbelluna Dolomiti_Lettera presentazione

Scheda di adesione ed regolamento – 20210911-12_PEDAVENA_Made in Valbelluna Dolomiti_Scheda Adesione e Regolamento