Percorsi d’arte e visite guidate

Le manifestazioni e le iniziative di “Arena Romana Estate 2021” organizzate dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova oltre a trovare nel Grande Cinema all’Aperto di Padova la proposta principale di grande richiamo e di intrattenimento per la cittadinanza (per quest’anno le proiezioni sono state spostate dalla tradizionale Arena Romana alla Scuola Reggia dei Carraresi in Piazza Duomo, propongono altri interessanti momenti di incontro e approfondimento.

Saranno infatti molteplici gli incontri culturali, le visite e i percorsi d’arte guidati, tra aree monumentali, passeggiate mirate nel centro storico, curiosità e non troppo esplorate scoperte, appositamente ideati anche per l’estate 2021” – come precisa Gianni Vitale presidente della Promovies – “appuntamenti che si muovono in un ideale viaggio nel tempo passato tra la città romana, l’arte medievale, gli affreschi trecenteschi e i canali d’acqua”.

Il punto di partenza e di ritrovo del gruppo di partecipanti varia a seconda dell’argomento dei percorsi e dei siti monumentali da visitare e viene comunicato direttamente agli interessati dagli organizzatori.

A cura di Emanuele Aliotta e Gianfranco Maritan, in collaborazione con Gianni Vitale.

Programma

Sabato 21 agosto, ore 10,30

UN PADOVANO TRA GLI ANGELI: GUARIENTO.

Un percorso angelico, tra la Reggia dei Carraresi e il Museo degli Eremitani, attraverso l’Arte nei luoghi della Politica e della Fede.

L’opera di questo autore, al secolo Guariento di Arpo (Piove di sacco, 1310 – Padova, 1370) si trova, in parte, presso la Chiesa degli Eremitani, abside, affreschi con storie dei Santi Giacomo, Filippo e Agostino, in parte nei luoghi sopra citati. I cicli angelici da lui dipinti ritraggono le nove schiere angeliche, divise in tre schiere (Angeli, Arcangeli, Principati; Potestà, Virtù, Dominazioni; Troni, Cherubini, Serafini), secondo l’ordine stabilito da Dionigi l’Areopagita (I sec. d.C.), ognuna con caratteristiche proprie. Potenza, forza e grazia si fondono mirabilmente nel raffigurare queste figure derivate dal mondo assiro-babilonese.

Per partecipare cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-percorsi-darte-promovies-un-padovano-tra-gli-angeli-guariento-165875936391

Sabato 28 agosto, ore 11.00

ANIMALI NEL CINEMA, MITI E VERITA’ – VISITA GUIDATA AL BIO-PARCO “TIGER EXPERIENCE”

Incontro con l’addestratore ed esperto di animali Gianni Mattiolo ed i suoi 40 grandi felini (leoni, tigri, leopardi, puma) tra cui la tigre bianca Lucy che ha incontrato Papa Bergoglio.

Un sorprendente tour di circa due ore a Campolongo Maggiore alla scoperta dell’etologia e delle abitudini di questi affascinanti animali. Si parlerà anche di come possono essere utilizzati, rispettandoli, per la partecipazione a riprese nei set cinematografici e televisivi e quali attenzioni adottare per tutelarne e salvaguardarne la specie.

Per prenotare, cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-al-tiger-experience-incontro-con-i-grandi-felini-165882945355

Domenica 29 agosto, ore 16.30

VI MANDIAMO ALL’INFERNO!

GIOTTO, LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E LUCIFERO

Una visita all’interno della Cappella degli Scrovegni: i suggerimenti di Giotto per non finire all’Inferno.

Si, questa volta vi mandiamo… al Diavolo! Padova è diventata Patrimonio della Umanità dell’Unesco con il suo ciclo di affreschi trecenteschi e in particolare con la Cappella degli Scrovegni dove Giotto raffigura i Vizi del suo tempo, che sono poi gli stessi del nostro tempo!

Ecco una visita in controtendenza, un percorso che non è semplicemente pittorico e di storia dell’arte, nello stile che contraddistingue le visite e i percorsi culturali organizzati da anni dalla Promovies con la collaborazione dei suoi infaticabili esperti.

Per partecipare cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-vi-mandiamo-allinferno-giotto-e-lucifero-165238182853

Sabato 4 settembre, ore 17.00

L’ARENA ROMANA E IL PUBBLICO SPETTACOLO: GLADIATORI, SANGUE E…ARENA

Una visita guidata all’interno dell’Arena Romana, antico luogo di spettacoli… di ieri e di oggi.

L’Arena Romana di Padova è il più antico luogo di pubblico spettacolo della città. Dagli anni ’80 lo spazio storico di cultura ed eventi dove è nato il grande cinema all’aperto di Padova organizzato dalla Promovies e dove si sono esibiti tanti artisti internazionali (Herbie Hancock, Paolo Fresu, Cassandra Wilson, Edoardo Bennato, Alessandro Bergonzoni, Claudio Bisio…) e dove il pubblico ha potuto incontrare tanti autori e personalità del cinema e dello spettacolo (Susan Strasberg, Fabrizio De Andrè, Franco Battiato, Pupi Avati, Luciano Emmer, Tinto Brass, Carlo Delle Piane, Franco Nero, Giuseppe Ferrara…).

La visita e l’incontro vogliono essere un tour storico nel passato degli antichi giochi e spettacoli d’epoca romana di cui poco in realtà si conosce, ma su cui molto si è fantasticato: il mondo dei Ludi gladiatorii.

Per prenotare cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-percorsi-darte-promovies-larena-romana-e-il-pubblico-spettacolo-165876437891

Sabato 18 settembre, ore 17.00

LA PADOVA ROMANA: DELL’ARENA E DEI DINTORNI

Un percorso lungo le strade romane alla riscoperta della Padova antica.

A spasso per le antiche strade di Patavium. Partendo ancora dall’Arena Romana, a piedi si scopriranno luoghi – alcuni davvero nascosti – della millenaria storia della città. Strade, palazzi, ponti, che raccontano un passato glorioso e importante, in cui Patavium giocava un ruolo essenziale nell’economia e nella politica dell’epoca.

Per prenotarsi cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-percorsi-darte-promovies-la-padova-romana-dellarena-e-dei-dintorni-165878626437

Domenica 3 ottobre, ore 16.00

SPIEGHIAMO LE VELE CON SAN FRANCESCO

Un percorso “illustrato” per conoscere la vita di San Francesco.

Spieghiamo le vele, un gioco di parole per andare a visitare uno degli antichi Chiostri forse meno noti e visitati di Padova, dato che occupato da una scuola. Attraverso delle pitture, a volte semplici e popolari, saremo guidati, secondo l’antica tradizione delle Bibliae pauperum, a riscoprire la storia di San Francesco. Un percorso con episodi poco noti, anzi, alcuni probabilmente ignoti ai più, sulla vita del Poverello di Assisi e il suo messaggio.

Sabato 16 ottobre, ore 16.00

AL DI LA’ DELLE STELLE, I MITI

Una visita guidata all’Oratorio di San Michele a Pozzoveggiani. Il cielo nel mondo del sacro e nella mitologia.

Stelle, animali e combattenti nel cielo della Chiesa di Pozzoveggiani, una delle più antiche di Padova. È dedicata all’Arcangelo San Michele, come spesso accadeva ai luoghi posti ai confini della città. La struttura è molto semplice e, all’interno, conserva affreschi del XII secolo, tra cui spicca un cielo stellato e popolato di animali fantastici e cavalieri. Secondo una tradizione antichissima, da qui sarebbe partita Santa Giustina per iniziare il suo percorso di conversione alla fede cristiana.

Informazioni

Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione

ATTENZIONE: dal 6 agosto è obbligatorio il GREEN PASS che va presentato all’ingresso. Basta mostrare il QR code della certificazione verde

Biglietti: biglietto intero 6 euro (inclusa la tessera/card di Arena Romana Promovies 2021); biglietto intero ridotto tesserati 5 euro; biglietto ridotto tesserati (studenti e adulti over 65) 4,50 euro.

La tessera può essere richiesta alla cassa del cinema e viene subito rilasciata.

Promovies – cinema, teatro, musica

sito www.promovies.it

email [email protected]

