PER FAR RINASCERE I NOSTRI CENTRI STORICI NUOVO BANDO PER 25 DISTRETTI

NUOVO BANDO DA 5 MILIONI DI EURO PER 25 DISTRETTI DEL COMMERCIO

BERTIN (ASCOM CONFCOMMERCIO): “INIZIATIVA POSITIVA CON LA SPERANZA CHE LE RISORSE VENGANO USUFRUITE IN MANIERA CORRETTA”

La Regione Veneto ha approvato il nuovo bando per 25 distretti del commercio di 50 comuni di tutte le province, con un impegno di 5 milioni di euro, con l’obiettivo di far rinascere i nostri centri storici.

“È molto positiva l’iniziativa della Regione Veneto a sostegno dei distretti del commercio, che già si sono dimostrati essere uno strumento strategico indispensabile per sostenere e rilanciare i negozi di prossimità. Negozi che, a loro volta, durante il durissimo tempo del lockdown per la pandemia hanno rappresentato ancora di più un baluardo di comunità e dell’economia locale”. Con queste parole Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova e del Veneto, dichiara la sua approvazione nei confronti del nuovo bando a faovre dei distretti del commercio.

“L’auspicio” – conclude Bertin – “è che le risorse messe a disposizione, certamente non scontate e perciò preziose, vengano usufruite presto e bene, per valorizzare al meglio i centri storici dei Comuni interessati. Rivolgiamo un grazie per il lavoro svolto al presidente Zaia e all’assessore Marcato“.

PADOVA 28 LUGLIO 2021

(Ascom Padova)