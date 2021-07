Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 23 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri e morti, all’indomani della decisione del governo su green pass, nuovi parametri zona gialla e proroga dello stato d’emergenza. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, l’impatto della variante delta e il punto sui vaccini.



Ecco i dati delle Regioni:

Sono 691 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.815 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 36.163 tamponi, per un tasso di positività dell’1,9%. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri.

I nuovi casi per provincia: Milano: 203 di cui 98 a Milano città; Bergamo: 23; Brescia: 48; Como: 21; Cremona: 30; Lecco: 5; Lodi: 20; Mantova: 53; Monza e Brianza: 46; Pavia: 22; Sondrio: 2; Varese: 169.

Sono 669 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 luglio in Veneto, nessun nuovo decesso. Lo ha comunicato il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Il totale di positivi in Veneto è vicino ai 9 mila, mentre sono 669 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza dell’1,79% sugli oltre 38 mila tamponi eseguiti – ha detto Zaia – Il totale delle vittime è invariato a 11.629”. Calano i ricoverati per Covid in ospedale: complessivamente sono 260 (-5): dei quali 242 (-5) in area medica, e 18, invariato, in terapia intensiva, mentre sono 22.258 i dimessi da inizio pandemia.

Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 luglio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi positivi portano il totale complessivo dei pazienti colpiti dal virus da inizio emergenza a 11.732. I positivi attuali sono 40, tutti in isolamento domiciliare, non risultano, infatti, pazienti ricoverati in ospedale. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i guariti sono saliti rispetto all’ultima rilevazione di due unità a 11.219. I casi complessivamente testati sono 69.787. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 473.

Sono 854 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 544.”

Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-96) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi (+62), 1 decesso, i ricoverati sono 183 (+33), le terapie intensive sono 30 (+1), i guariti sono 107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”, spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Isola di Ponza e San Felice Circeo fortemente attenzionate dalla Asl di Latina. E’ necessario evitare assembramenti”, avverte l’assessore. L’indice Rt nel Lazio è a 1,18%, “più basso della media nazionale”, rimarca D’Amato.

Per quanto riguarda i vaccini, oggi sono state superate 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino: oltre il 60% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale. Da ieri sera sono state effettuate 38mila nuove prenotazioni per la prima dose di vaccino. L’incremento medio giornaliero quadruplicato rispetto alla settimana scorsa.

Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 luglio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. E’ stata anticipata a partire da oggi dalla Regione Puglia l’emissione del consueto bollettino epidemiologico sul Covid-19 che finora avveniva sempre nel primo pomeriggio. Nel dettaglio, nel bollettino, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati registrati 10.887 test per l’infezione da coronavirus e risultano 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia Bat, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 154 su 7.336 tamponi.

Il numero dei decessi rimane fermo a 6.664. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.815.016 test. Sono 246.107 i pazienti guariti mentre ieri erano 246.021 (+86). I casi attualmente positivi sono 1.976 mentre ieri erano 1.931 (+45). I ricoverati sono 89 mentre ieri erano 86 (+3). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 254.747, così suddivisi: 95.520 nella provincia di Bari; 25.680 nella provincia di Bat; 19.977 nella provincia di Brindisi; 45.337 nella provincia di Foggia; 27.337 nella provincia di Lecce; 39.680 nella provincia di Taranto; 839 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 23 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 611 i tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività anche oggi è del 2,8 per cento. I lucani guariti o negativizzati sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (+3) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 580 (+10). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.800 somministrazioni. Finora 338.158 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (61,1 per cento) e 227.360 hanno ricevuto anche la seconda dose (41,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 565.518. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Sono 56 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti da ieri. Nel dettaglio. su 4.213 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi con una percentuale di positività del’1,02%. Sono inoltre 1.469 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 contagi (0,88%). Nella giornata odierna non si registrano decessi e nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando come il 57% dei contagi riguardi persone al di sotto dei 29 anni d’età e sottolineando che “stiamo assistendo a un rapido incremento dei nuovi positivi”

“Confrontando il periodo da lunedì a venerdì della scorsa settimana (dal 12 al 16 luglio) con quella attuale (dal 19 al 23 luglio) siamo passati da 121 casi a 210, un aumento del 74%. Un dato che – evidenzia -, anche se non si registra una pressione sul sistema ospedaliero, deve indurre a mantenere alta la guardia, a rispettare il distanziamento sociale e a sottoporsi alla vaccinazione”.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.288, i clinicamente guariti 26, mentre le persone in isolamento sono 355.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.467 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.314 a Trieste, 50.477 a Udine, 21.176 a Pordenone, 13.097 a Gorizia e 1.403 da fuori regione.

Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

Sono 470 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 23 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I test effettuati sono stati 12.697 tra test rapidi (5.844) e tamponi molecolari (6.853). Il tasso di positività è al 3,7% e sulle prime diagnosi è al 7,7%. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione Eugenio Giani, oggi ospite a Italia 7.

“Oggi in Toscana ci sono 470 nuovi contagi, qualcuno meno di ieri; di questi 189 li abbiamo concentrati sulla provincia di Firenze. Capisco quindi il sindaco Nardella che reclama maggiore durezza sul green pass trovandosi in un territorio dall’alto contagio. Comunque sia io che Nardella siamo d’accordo sull’utilizzo del green pass. Io avevo solo chiesto un periodo di due settimane per l’entrata in vigore del suo utilizzo”, ha detto il presidente della Regione. “Quello che mi preoccupa è che mentre l’anno scorso abbiamo avuto una tendenza al rialzo dei contagi a fine settembre, ora lo stiamo avendo adesso – ha aggiunto Giani – Al momento comunque la Toscana non rischia il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla”.

Sono 107 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio. Si registrano altri 5 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 1.244 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati processati 2.072 tamponi. Si registrano +65 guariti, +37 attualmente positivi, +34 in isolamento, +3 ricoverati. Terapie intensive stabili (per un totale di 5). L’Asp di Catanzaro comunica che degli otto positivi di oggi uno è un soggetto residente fuori regione.

L’Asp di Crotone, poi, comunica che dei 19 positivi di oggi tre sono migranti. Infine, l’Asp di Cosenza, a seguito di verifiche, comunica che dei 5 decessi inseriti in data odierna, uno è avvenuto oggi in rianimazione, 2 nel 2020 (il 3 marzo e il 2 dicembre) e 2 nel 2021 (il 4 febbraio e l’8 febbraio).

Sono 261 i contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio. I nuovi casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.275 tamponi molecolari. I nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore sono 5, mentre sono 2 i decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 11 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 6.240.030 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate. Il dato è aggiornato alle ore 17 del 23 luglio. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.494.045 cittadini; di questi, 2.745.985 hanno ricevuto la seconda dose.

Sono 140 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono pari allo 0,7% di 18.879 tamponi eseguiti, di cui 15.597 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.366, di cui 29.757 Alessandria, 17.550 Asti, 11.564 Biella, 53.166 Cuneo, 28.433 Novara, 197.059 Torino, 13.784 Vercelli, 13.017 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.526 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3, invariati rispetto ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 47, in calo di 5 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono 1364. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.784.925 (+18.879).

Il totale dei decessi rimane di 11.699, così distribuiti sul territorio: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 355.253 (+29 rispetto a ieri).

Sono 484 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registrano altri 2 morti, che portano a 6.023 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. I ricoverati con sintomi sono 172 mentre in terapia intensiva si trovano 21 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi sull’isola sono 6.903.

Sono 261 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 1.496, quindi, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia nella regione. I ricoverati con sintomi sono 51 mentre in terapia intensiva si trovano 6 pazienti (+2), con 2 ingressi del giorno. In tutto, gli attualmente positivi sull’isola sono 2.739.

Sono 117 i nuovi contagi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 4.358, quindi, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di covid-19 nella regione. I ricoverati con sintomi sono 19 mentre in terapia intensiva si trovano 5 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 714.

(Adnkronos – Salute)