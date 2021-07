Cambio ai vertici della legione carabinieri del Veneto: passaggio di consegne tra il generale Parrulli e il generale Spina

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha partecipato alla cerimonia per il passaggio di consegne tra il comandante della legione carabinieri del Veneto uscente Fabrizio Parrulli e il nuovo generale di brigata Giuseppe Spina.

“Ringrazio il generale Parrulli per il lavoro svolto alla guida dei cinquemila militari che operano nelle sette province venete – ha detto il presidente Bui – sono sicuro che da New York, quale consigliere militare e addetto alla difesa nella rappresentanza permanente italiana delle Nazioni Unite, saprà rappresentare con eccellenza quei valori che ci vengono riconosciuti in tutto il mondo. Siamo particolarmente grati ai carabinieri per il loro impegno a tutela della sicurezza, della legalità del territorio, ma anche per il loro aiuto solidale ogni qualvolta la nostra comunità ne ha bisogno. Colgo l’occasione, inoltre, per dare il benvenuto al generale Spina che prende il comando. Le nostre forze dell’ordine hanno esperienza e professionalità di altissimo livello nazionale e internazionale, quindi come cittadini e amministratori possiamo davvero sentirci in ottime mani”.

Nei prossimi giorni, il presidente Bui accoglierà in visita in Provincia il nuovo generale Spina.