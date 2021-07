Nuovo appuntamento mercoledì 14 luglio alle ore 19 con la rassegna “Conversazioni sull’erba”, realizzata nell’ambito dell’edizione 2021 di Risvegli.

Nella suggestiva cornice dell’arboreto, il filosofo della scienza Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto dialogheranno sui temi del loro libro Viaggio nell’Italia dell’Antropocene conducendoci nel 2786, alla scoperta di come sarà il nostro Paese se non attueremo le giuste misure per limitare il nostro impatto sulla salute del Pianeta.

Come ormai tutti purtroppo sappiamo, l’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti devastanti. La realtà geografica che identifichiamo con l’Italia è stata nei millenni estremamente mobile per ragioni tettoniche, morfogenetiche, climatiche, ma in ultimo anche antropiche e possiamo dunque affermare, con rigore scientifico, che Homo sapiens sta contribuendo a cambiare il clima e pertanto anche la conformazione della superficie terrestre: non è un fenomeno recente, ma non era mai accaduto in tempi così rapidi e con conseguenze così vaste.

Considerata questa inedita accelerazione, non possiamo fare a meno di chiederci: come muterà l’aspetto del mondo nel futuro prossimo? Se tutto continuerà ad andare per il verso sbagliato e non attueremo le giuste misure per evitarlo, assisteremo alla fusione dei ghiacci perenni e all’innalzamento del livello dei mari…

Un racconto distopico, con approfondimenti scientifici, per una geografia visionaria del nostro futuro.

In occasione della “Conversazione sull’erba”, l’Orto rimarrà aperto fino alle 23 per consentire la suggestiva visita in notturna del Giardino della Biodiversità e della mostra “Planet Book. La mostra” (7 luglio-24 ottobre), recentemente inaugurata. Lungo il percorso di visita saranno presenti alcuni dei giovani studenti autori e delle giovani studentesse autrici che hanno commentato le fotografie d’autore in esposizione, per incontrare il pubblico e approfondire vari temi legati alla responsabilità ambientale.

Informazioni

Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione.

L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 18 (salve le consuete gratuità), con il quale è possibile visitare l’Orto botanico fino alle ore 23.

[email protected]

[email protected]

Tel +39 049 8273939

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)