Comunicato stampa: la “Padova Marathon” lancia la “10 km Rise and Run”

È stata battezzata “10km Rise and Run” e un nome più significativo non poteva esserci, perché è tutta Padova che vuole rialzarsi anche attraverso lo sport e tornare a correre.

È la grossa novità dell’edizione 2021 della Padova Marathon: una corsa su strada competitiva di 10 chilometri che affiancherà la mezza maratona (e a cui verrà aggiunta, se le condizioni lo permetteranno, anche a una corsa da 5 chilometri non competitiva), in programma domenica 26 settembre.

Il suo percorso è stato svelato a Palazzo Moroni, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo sport del Comune Diego Bonavina, di Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport, dei sindaci di Abano Terme Federico Barbierato e Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, del presidente del Coni Veneto Dino Ponchio, del presidente del comitato veneto della Fidal Francesco Uguagliati e di Marco Canella, direttore finanziario di Alì spa. Con loro, i rappresentanti delle onlus che animeranno il Charity Program dell’evento.

«La Padova Marathon», dice Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, «è un grandissimo evento e noi siamo pronti a sostenerlo con entusiasmo, tanto più forte in un anno come questo, in cui tutto il territorio vuole ripartire anche grazie agli eventi sportivi. Il coinvolgimento sempre più numeroso delle charities rende il tutto ancora più fantastico, vuol dire che la gente ci crede ed è partecipe. Sport è integrazione, prevenzione, salute, ma anche solidarietà. L’amministrazione comunale è felice quindi di partecipare a questa grande manifestazione che consentirà di costruire insieme splendidi risultati».

Sono 16 le onlus che hanno aderito come partner all’evento in cartellone domenica 26 settembre.

Di fatto la corsa solidale della Padova Marathon ha preso a sua volta il via già da oggi, con la presentazione ufficiale del progetto.

Per tutte le organizzazioni non profit interessate questo si traduce in un’occasione di raccolta fondi, perché possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.

Il progetto si appoggia a Rete del Dono, piattaforma per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale, rappresentata nell’incontro di Palazzo Moroni dalla project manager Anna Archetti.

L’esempio da seguire è quello di Piccoli Punti Onlus, vincitrice del Premio Rete del Dono 2020, che tornerà anche in questa edizione.

