#STOPCINGHIALI. FLASH MOB A VENEZIA DI COLDIRETTI. DOMANI 8 LUGLIO ALLE ORE 10.00 AGRICOLTORI IN PIAZZALE SANTA LUCIA

DOMANI, 8 LUGLIO 2021

FLASH MOB

#STOPCINGHIALI

AGRICOLTORI DI COLDIRETTI VENETO IN PIAZZALE SANTA LUCIA A VENEZIA

Non è mai stato così alto l’allarme per l’invasione di cinghiali in Italia che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Al grido di #bastacinghiali gli agricoltori di Coldiretti Veneto hanno organizzato un FLASH MOB in Piazzale SANTA LUCIA a Venezia per unirsi alla mobilitazione promossa da nord a sud d’Italia per testimoniare tutti i disagi subiti da allevatori, pastori ma anche cittadini coinvolti in incidenti.

Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo Dossier Coldiretti su “Covid e l’assedio dei cinghiali in Italia”, sui rischi per la sicurezza, l’ambiente e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini.​

PROGRAMMA

ORE 9.30 RITROVO DEI PARTECIPANTI IN PIAZZALE ROMA

ORE 9.45 CONVERGENZA GRUPPI SUL PONTE DI CALATRAVA

ORE 10.00 ARRIVO IN PIAZZALE SANTA LUCIA

ORE 10.15 SALUTI E INIZIO FLASH MOB

ORE 10.30 TESTIMONIANZE E PRESENTAZIONE DOSSIER

ORE 10.45 INTERVENTI AUTORITA’

ORE 12.00 CHIUSURA EVENTO