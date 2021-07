GIOVANI IMPRESA: RIUNIONE IN PRESENZA DEL COMITATO REGIONALE UNDER 30. COLDIRETTI VENETO. BILANCIO OSCAR GREEN +22% E NUOVO PROGETTO CON LA REGIONE

GIOVANI IMPRESA: RIUNIONE IN PRESENZA PER IL COMITATO REGIONALE UNDER 3.0 DI COLDIRETTI

BILANCIO OSCAR GREEN +22% E NUOVO PROGETTO CON LA REGIONE VENETO

6 luglio 2021- Riunione del comitato giovani impresa Coldiretti Venete finalmente in presenza. Tutti i sette delegati provinciali hanno partecipato al comitato regionale Giovani Impresa, che dopo tanti mesi di videocall e corsi on line, si è tenuto finalmente offline. A radunare il gruppo il delegato Alex Vantini vice delegato nazionale, l’ospitalità è stata garantita dalla Società agricola Rocca di Pernumia (Pd) del responsabile patavino Matteo Rango. All’ordine del giorno l’imminente flashmob sul tema cinghiali, previsto a Venezia giovedì mattina (8 luglio) che vedrà la partecipazione, in prima linea, di tantissimi giovani agricoltori veneti, impegnati per la salvaguardia delle proprie colture e del proprio lavoro, ma anche del territorio. “Gli agricoltori sono, da sempre, i custodi del mondo rurale – ha puntualizzato Alex Vantini -, ma non solo, pensiamo a quanto viene preservato da loro in termini di colture che stanno sparendo, ma anche le tradizioni come la transumanza, sono e siamo, inoltre, custodi di un suolo prezioso che sempre più spesso ci viene sottratto per altre progettualità”. In programma per il prossimo autunno un ciclo di incontri intitolati “Dialoghi con gli agricoltori, produttori di paesaggio”. Si tratta di una delle proposte programmatiche dell’Osservatorio regionale per il paesaggio istituito dalla Regione Veneto. L’iniziativa che li vedrà impegnati in particolare in tre tranche, è curata dall’Università Iuav di Venezia e propone, in un’ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione, di coinvolgere una componente importante nella produzione di paesaggio, che è proprio quella degli agricoltori. Dal punto di vista organizzativo i “dialoghi” vedranno il coinvolgimento delle associazioni di categoria e saranno articolati in 3 incontri, in presenza di due ore ciascuno, in 3 diverse località della regione. Presto saranno comunicate le date e le location. “Chi meglio degli agricoltori può testimoniare il cambiamento e la fruibilità del paesaggio, con questo evento semineremo legami per il futuro” ha commentato Vantini. “Parteciperemo anche alla programmazione della prossima Pac proponendo idee e cambiamenti – ha concluso il leader dei giovani Coldiretti del Veneto – abbiamo già elencato numerose proposte, dobbiamo solo metterle in fila assieme a tutti gli altri comitati regionali, perché anche se facciamo attività diverse in zone diverse, abbiamo riscontrato che le esigenze sono le stesse per tutti”. Un’ampia riflessione è stata fatta poi sul premio Oscar Green, dove il Veneto quest’anno ha presentato il +22% di candidature rispetto all’anno precedente, segno della vivacità dell’imprenditorialità under 40, ma anche della incredibile fantasia e della motivazione che spinge i giovani a fare sempre qualcosa di nuovo e innovativo. E ora tutti in attesa di rivedersi, prima a Venezia, poi alla finale regionale dell’Oscar Green che arriverà dopo l’estate.