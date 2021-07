Covid oggi Italia, 907 contagi e 24 morti: bollettino 6 luglio

I dati della Protezione Civile, regione per regione



Sono 907 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 192.424 tamponi, l’indice di positività è allo 0,47%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-4 rispetto a ieri).

MARCHE

Sono 39 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.423 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 121 screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,4%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 30 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 121 test antigenici effettuati: nessun positivo rilevato.

TOSCANA

Sono 59 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Da tabella i morti sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.940 tamponi molecolari e 6.164 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. I ricoverati sono 91, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, uno in più. L’età media dei 59 nuovi positivi odierni è di circa 40 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 91, 9 in meno rispetto a ieri, 16 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

Sono 1.390 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Firenze a 26, Grosseto a 9, Prato a 7, Lucca a 5, Pisa a 4, Arezzo e Pistoia, entrambi a 3, Siena a 2.

PUGLIA

Sono 60 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 87. Da inizio pandemia nella Regione hanno perso la vita 6.646 persone. I pazienti ricoverati sono 102 nei reparti ordinari Covid.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bari a 18, Taranto a 15, 11 a Lecce, 6 nella provincia di Bat e Foggia e uno in provincia di Brindisi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.186 tamponi molecolari e 1.122 i test rapidi antigenici. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Da inizio pandemia i decessi ammontano complessivamente a 3.789. I totalmente guariti sono 103.014, i clinicamente guariti 15, mentre quelli in isolamento risultano essere 185.

ABRUZZO

Sono 33 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Il bilancio dei pazienti morti non registra invece nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Sono di età compresa tra 13 e 72 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati nella Regione, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74.989. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.603 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

SARDEGNA

Sono 21 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.022 test. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 34 pazienti in area medica (+1 rispetto all’ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.273 le persone in isolamento domiciliare e 53.530 (+27) i guariti. Sul territorio, dei 57.330 casi positivi complessivamente accertati, 15.027 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.169 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.451 (+17) a Sassari.

LAZIO

Sono 58 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 10mila tamponi (+4336) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test. I guariti da ieri sono stati 418. Nel Lazio i ricoverati sono 135, 20 in meno, nei reparti ordinari, mentre 33 in terapia intensiva I guariti sono 418, 3 in meno. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 30.

Nell’Asl Roma 1 sono 18 i nuovi casi, nell’Asl Roma 2 sono 5 i nuovi contagi e un morto. Nell’Asl Roma 3 sono 7 i nuovi casi. Nell’Asl Roma 4 sono 6 nuovi casi e un morto. Zero casi nell’ Asl Roma 5 e 11 nell’ Asl Roma 6, dove i morti sono stati due. Sono 2.416 gli attualmente positivi a Covid nel Lazio. In isolamento a casa 2.248 persone. Dall’inizio dell’epidemia i morti sono stati 8.358 nella Regione.

Undici nuovi casi e zero morti nelle province. Nella Asl di Frosinone si registrano 3 contagi, 2 a Latina e 6 a Rieti. Nessun nuovo contagio a Viterbo.

EMILIA ROMAGNA

Sono 51 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 18.346 tamponi con una percentuale di positività dello 0,3%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,7 anni. Da ieri i guariti sono stati 220. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19, 3 in meno rispetto a ieri, 164 quelli negli altri reparti Covid, uno in più.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 14, Reggio Emilia a 8, Rimini a 7 e Ravenna a 6, seguono Piacenza e Modena, entrambe con 5 nuovi casi, Ferrara a 3, Forlì a 2 e Cesena a 1. Nessun caso a Parma e nel Circondario Imolese. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 13.264 nella Regione.

CAMPANIA

Sono 108 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, avvenuto però nei giorni precedenti e registrato solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.872 tamponi molecolari. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 211 quelli nei reparti di degenza.

CALABRIA

Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.286 i tamponi effettuati, +260 guariti, 1.232 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -236 attualmente positivi, -232 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

