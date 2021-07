Torna il grande caldo, picco tra mercoledì e venerdì: ecco dove

Nuova ondata di calore e afa in Italia, temperature massime fino a 42 gradi



Dopo i violenti temporali che hanno attraversato il Nord nella giornata di domenica, l’anticiclone africano torna a conquistare l’Italia con una nuova ondata di calore che questa volta interesserà tutte le regioni. Il team del sito informa che da lunedì farà sempre più caldo e le temperature massime cominceranno a salire gradualmente, ma costantemente, fino a toccare il picco tra mercoledì e venerdì.

Se fino a martedì i valori massimi non supereranno i 33-34°C al Centro-Nord e i 36°C al Sud (eccetto in Sicilia che registrerà 38°C su alcune zone), da mercoledì e poi giovedì e venerdì in città come Bologna, Firenze, Roma, Terni, Perugia, Chieti, Campobasso, Macerata si potranno toccare punte di 36-38°C, in Puglia spiccheranno invece i 41-42°C di Matera e Foggia. Ma farà caldo anche sul resto delle città, come a Milano, Padova, Modena, Prato, Viterbo (35°C). Il tempo sarà prevalentemente soleggiato e soltanto sulle Alpi più occidentali potranno svilupparsi dei temporali pomeridiani.

Nel dettaglio:

Lunedì 5 – Al nord: nebbie locali in Veneto, sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: poche nubi.

Martedì 6 – Al nord: isolati temporali su Val d’Aosta e alto Piemonte. Al centro: sole prevalente. Al sud: soleggiato.

Mercoledì 7 – Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali. Al centro: sole e caldo a tratti intenso. Al sud: sole prevalente e clima caldo.

Giovedì con più temporali sulle Alpi, Prealpi e medio/alte pianure del Nordovest, tanto sole e caldo altrove.

(Adnkronos)