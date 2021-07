RIPARTIRE CON UN FIORE. 6 LUGLIO IN TUTTA ITALIA L’INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL FLOROVIVAISMO NAZIONALE. COLDIRETTI: DOPPIO APPUNTAMENTO IN VENETO, GONDOLA FIORITA A VENEZIA E TORRE FLOREALE AL PARCO SIGURTA’ DI VALEGGIO SUL MINCIO

3 luglio 2021 – Una gondola fiorita sul Canal Grande a Venezia e una torre floreale del labirinto verde nel Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio. Il Veneto risponde all’appello dei florovivaisti italiani con un doppio appuntamento legato all’iniziativa “RIPARTIAMO CON UN FIORE”. Coldiretti d’intesa con Affi, associazione Floricoltori e Fioristi italiani, e Federfiori, si muove a sostegno della filiera floricola italiana. Lo fa partecipando alla seconda edizione della manifestazione che l’anno scorso ha catturato l’attenzione di turisti, cittadini e consumatori in tutte le piazze d’Italia. Un evento di promozione del settore fiori e fronde recisi italiani, in programma il 6 luglio prossimo. L’appuntamento in Veneto si sdoppia: uno a Venezia e l’altro in provincia di Verona. Gli operatori del settore allestiranno una gondola fiorita in Piazza San Marco e una torre floreale nel labirinto vegetale del Parco della Sigurta’ a Valeggio sul Mincio. ‘Si tratta di un segmento del florovivaismo in crisi da decenni – spiega Coldiretti Veneto – a causa della concorrenza sleale generata dalla globalizzazione e particolarmente colpito di recente dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, con la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie. L’evento – sottolinea Coldiretti Veneto – punta a richiamare l’attenzione sulla bellezza del prodotto italiano e sulle capacità dei maestri fioristi di esaltare il Made in Italy.