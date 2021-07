Cacciari: “Perché Pd al governo se Letta non vuole stare con Salvini?”

“Il segretario dem poteva evitare di farne parte”

“Se Letta riteneva inconciliabile un governo con Salvini, poteva fare a meno di entrarci. Se Letta riteneva che il Pd non potesse far parte di un governo con Salvini, poteva evitare di farne parte. Salvini non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti…”. Massimo Cacciari si esprime così a Stasera Italia sul rapporto tra Lega e Pd all’interno del governo di Mario Draghi.

Negli ultimi giorni, la scena politica italiana è caratterizzata dalle tensioni nel Movimento 5 Stelle, con il braccio di ferro tra Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte. “C’è qualcuno in Italia interessato allo statuto del M5S? Esiste? Lo conoscete? Io sono allibito. Io ho detto che finiranno per trovare un accordo: chiunque voglia rompere perde automaticamente i gruppi parlamentari, che a casa non andranno mai”.

(Adnkronos)