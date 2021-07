Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 10/07/2021 – 11/07/2021

Inizio: 09:00 – Fine: 18:00

Luogo

Sede Fantalica APS

Nome dell’Associazione: Fantalica APS

Recapito telefonico per l’evento: 3483502269

Email: [email protected]

Sito web: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fantalica.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Z5YDgvUq5Mu0sC2wx9n353cuxYJSR7Z4MEnJ6kUbILtaoojTHO8IUmC0&h=AT0fHIfYpJslxe2u1Br2b49s6XnAR9Q-48L63ulZ0hubx2oc-nHqi3P839C47vVDFma60hbbr__aMsU3dH1J0yR5DU6OL6kXZM_lVMkTp2fEVYQOcnOS7Ct5j-MwBOISBeQ

Tipologia:

Sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 dalle 9.00 alle 18.00 presso la sede dell’associazione di promozione

sociale Fantalica e presso alcuni luoghi all’aperto al Portello, si svolgerà il workshop di recitazione e montaggiovideo “Ciak…si gira al Portello”. L’evento culturale rientra nell’ambito della rassegna Portello Segreto 2021. Il Portello tra storia e scienza realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione con enti eassociazioni del territorio.

“Ciak…si gira al Portello!” è una sfida contro il tempo in cui si lavorerà a squadre con l’obiettivo di

realizzare un cortometraggio di due minuti grazie ad una formazione costruita per argomenti a cura del

videomaker Tommaso Giacomin. I partecipanti saranno accomunati da un unico tema declinato in 4 visioni

differenti.

Tommaso Giacomin supporterà i vari gruppi sui seguenti temi:

– 1° stazione: SCRITTURA differenze tra soggetto e sceneggiatura; come si scrive una sceneggiatura; cosa

sono lo storyboard e il piano di lavorazione

– 2° stazione: RIPRESE come si gira una scena; come si curano audio e fotografia

– 3° stazione: MONTAGGIO come si utilizza un software di montaggio…

Il percorso proposto si concluderà con la valutazione del lavoro realizzato dai gruppi di lavoro ed è rivolto a tutti

coloro che vogliano avvicinarsi al mondo della recitazione per il cinema e alla post produzione. Le due giornate

sono pensate in forma di esperienza coinvolgente e nel contempo formativa. E’ richiesta una minima

conoscenza delle tecniche di recitazione e di strumenti di post-produzione.

I migliori corti realizzati verranno proiettati in un evento pubblico organizzato dall’associazione culturale

Fantalica APS.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.portellosegreto.fantalica.com. L’intero progetto

è patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova, dal CSV, dal Liceo Artistico Pietro Selvatico e da COOP

Alleanza 3.0.

Per Info e prenotazione: Associazione Culturale Fantalica APS Tel. 0492104096 Mobile 3483502269

(CSV di Padova)