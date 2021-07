VISITA GUIDATA – GITA IN BATTELLO “DALLA PORTA OGNISSANTI AL BASTIONE DELL’ARENA. LA SCIENZA DELLE COSTRUZIONI FORTIFICATE”

Sto caricando la mappa ….

Data – 02/07/2021

Inizio: 20:00 – Fine: 20:00

Attracco della scalinata del Portello,

Nome dell’Associazione: Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Email: [email protected]

Sito web: http://www.fantalica.com/

Venerdì 2 luglio 2021 alle ore 20.00 avrà luogo la visita guidata sull’acqua “Dalla Porta

Ognissanti al bastione dell’Arena. La scienza delle costruzioni fortificate” nell’ambito della rassegna Portello segreto 2021. Il Portello tra storia e scienza realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova e in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

La visita, a cura dello storico Fabio Bordignon del Comitato Mura di Padova, si svolgerà in battello lungo il Piovego, l’antico canale scavato per collegare Padova e Venezia, per scoprire degli aspetti particolari e poco noti sulla storia della città e per ammirare un tratto delle sue mura rinascimentali, le più estese conservate in Europa.

Ci sarà la possibilità di ammirare un tratto della cerchia murata interamente visibile dall’acqua, partendo dall’antico Portello e da Porta Ognissanti o Porta Venezia e arrivando fino al Bastione dell’Arena recentemente restaurato.

L'intera visita guidata avrà una durata di circa un'ora e mezza e prevede la partecipazione di minimo 20 persone e massimo 35 in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento del virus COVID-19. Per partecipare è necessario prenotarsi e versare la quota entro e non oltre il 30 giugno 2021.

(CSV di Padova)