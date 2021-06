RetEventi 2021: al via l’undicesima edizione

Prende il via la nuova edizione di RetEventi, progetto a regia regionale giunto all’undicesima edizione e dedicato quest’anno alla “Cultura in Rete”. L’iniziativa è stata presentata dal presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, dal consigliere provinciale delegato alla Cultura Enrico Turrin e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Gilberto Muraro.

“Trecentosessanta eventi, 19 reti e il coinvolgimento di 65 Comuni – ha detto Bui – sono numeri davvero straordinari. Rivolgo un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto che offre, anche a chi non è padovano, la possibilità di scoprire i talenti e le bellezze del nostro territorio. Un risultato che rappresenta, da un lato, la ripresa soprattutto in un settore che è stato fortemente penalizzato quale è quello della cultura. Dall’altro esprime il valore della sinergia con la Regione Veneto, la Fondazione Cariparo e le reti dei Comuni, grazie alle quali possiamo migliorare l’offerta culturale, ottimizzare le risorse e puntare alla qualità. Le diverse reti scelgono di coordinare la programmazione puntando sui vari ambiti: teatro, musica, danza, città murate, aspetti identitari che connotano il territorio”.

RetEventi è un festival interdisciplinare e poliedrico che unisce linguaggi diversi e offre spazio a una pluralità di voci. Si tratta di un network a regia Regionale la cui funzione di realizzazione operativa è esercitata dalla Provincia di Padova, in collaborazione con la Regione Veneto, con il sostegno economico della Fondazione Cariparo e in collaborazione con i Comuni e le associazioni culturali padovane. Si tratta di un macrocartellone di eventi culturali di musica, teatro, danza, rievocazioni storiche, festival, rassegne cinematografiche, convegni e conferenze, proposti da Comuni e associazioni culturali. L’iniziativa è stata condivisa da tutte le Province venete e dalla Città Metropolitana di Venezia e coordinata dalla Regione del Veneto in virtù di un più ampio coinvolgimento del territorio, rispondendo in maniera ottimale alle aspettative e alle esigenze artistiche e culturali del più vasto pubblico.

“La possibilità di lavorare in rete – ha sottolineato il consigliere Turrin – ci consente di aumentare l’offerta e la qualità. RetEventi mette in scena soprattutto le espressioni artistiche del territorio nelle location più suggestive come piazze storiche, castelli, chiese, giardini e ville rendendo il paesaggio un vero e proprio teatro diffuso. I padovani potranno quindi contare su un’offerta culturale imperdibile, frutto di un’appassionata ricerca e di una fattiva collaborazione fra i Comuni e le associazioni che hanno saputo lavorare in squadra e hanno saputo creare rete. Visto il grande successo ottenuto con il concerto di alcuni studenti del Conservatorio Pollini, in occasione dell’apertura della rassegna, stiamo pensando ad un grande evento di chiusura nel mese di novembre 2021”.

Grazie alla pubblicazione degli eventi sulla piattaforma regionale DMS Veneto Deskline 3.0 sarà garantito l’aggiornamento della sezione dedicata www.provincia.padova.it/calendario-eventi-sul-territorio-padovano funzionale per la ricerca degli eventi in programma.

“Il progetto RetEventi – ha detto il presidente Muraro – rappresenta un’opportunità culturale per i cittadini e rende l’offerta aperta e fruibile a tutti. Come Fondazione, siamo impegnati nel promuovere e sostenere la cultura, favorendo le proposte in grado di intercettare l’interesse di larghe fasce di pubblico, con un’attenzione particolare ai più giovani. La partecipazione alla cultura da parte dei cittadini, infatti, rappresenta una delle nostre linee di intervento, che spesso attiviamo in stretta sinergia con le principali istituzioni del territorio”.

Da giugno a novembre si potrà godere di un’offerta culturale ampia per ciascuna disciplina artistica. Il progetto “RetEventi” gode di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di 50mila euro.

L’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari è intervenuto con un messaggio nel quale ha ribadito l’importanza del progetto culturale voluto dalla Regione Veneto e realizzato con le Province già a partire dal 2010. “Gli eventi che vengono presentati dalla Provincia di Padova oggi, ma che hanno preso forma in tutto il territorio veneto – ha aggiunto – sono la risposta che il territorio ha dato ad un processo di programmazione basato sulla creazione di un vero e proprio “sistema culturale”. Si tratta di una soluzione concreta e positiva anche rispetto allo stato di difficoltà che tutti abbiamo vissuto a causa della pandemia. Un vero network, una ricchezza che aggiunge valore alla storia e alla cultura del Veneto e che è possibile scoprire anche attraverso il portale culturaveneto.it”.

