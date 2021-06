CALDO IRRUENTO: COLDIRETTI NELLE STALLE VENETE LE CONTROMISURE PER IL BENESSERE DEI BOVINI. CALO DI PRODUZIONE DEL LATTE INTORNO AL 15%.

28 giugno 2021 – Stalle computerizzate ed attrezzature d’avanguardia controllano la situazione nelle stalle venete dove gli animali sentono quanto gli umani l’impennata delle temperature. La situazione è sotto controllo con le app collegate che monitorano quotidianamente la realtà – confermano gli imprenditori zootecnici di Coldiretti Veneto –lo stress provocato da afa e caldo causa un calo di produzione di latte intorno al 15% rispetto ai periodi normali. Nelle aziende agricole sono già scattate le contromisure per il benessere dei bovini – avverte Coldiretti Veneto – dalle docce refrigeranti ai ventilatori fino agli abbeveratoi a pieno ritmo perché ogni singolo capo arriva a bere fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 quando è fresco. La produzione regionale vale quasi 500milioni di euro ed è data da 3mila aziende con 262.500 capi che producono 10milioni di quintali di latte all’anno destinato all’eccellenza casearia di assoluto pregio visto che più del 60% del latte è impiegato per le pezze blasonate: ad esempio per il Grana Padano si impiegano più di 4 milioni di quintali di latte, per l’Asiago quasi 2 milioni, altrettanto significativa è il quantità per il Montasio, il Piave, il Provolone Val Padana. Chiudono la classifica il Monte Veronese e la Casatella Trevigiana. Al calo della produzione di latte si aggiunge dunque anche – continua Coldiretti Veneto – un aumento dei costi alla stalla per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori devono sostenere per aiutare gli animali a resistere all’assedio del caldo. Con il grande caldo – spiega Coldiretti – è emergenza siccità a macchia di leopardo nelle campagne dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro. Con le temperature superiori ai 35 gradi anche le piante – spiega la Coldiretti – sono a rischio stress idrico e colpi di calore che compromettono la crescita dei frutti negli alberi, bruciano gli ortaggi e danneggiano i cereali. L’intervento con irrigazione di soccorso è importante – conclude la Coldiretti – soprattutto per far sopravvivere le piantine piccole che non avendo radici sviluppate non riescono a raggiungere lo strato umido del terreno poiché lo sbalzo improvviso della temperatura tende a formare una crosta in superficie.