IL 3 LUGLIO LA NOTTE DEI COLORI E LA NOTTE DEI SALDI

LA NOTTE DEI COLORI E LA NOTTE DEI SALDI.

BERTIN (ASCOM CONFCOMMERCIO): “ARCHIVIARE SEDICI MESI VISSUTI/NON VISSUTI CON UNA SOCIALITA’ CHE AIUTI ANCHE LA RIPRESA DEI CONSUMI”

“Due appuntamenti per così dire “tradizionali” per salutare la conquistata della normalità”.

Saluta in questo modo il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, la ritrovata “Notte dei Colori”, sospesa lo scorso anno per la pandemia, ma che sabato 3 luglio ritornerà anche per dare manforte alla “Notte dei Saldi” (saldi in partenza giusto quel giorno) con l’apertura dei negozi fino alle 23.

“Col Comune di Padova e con le altre associazioni di categoria – il commento di Bertin – abbiamo voluto tornare là dove ci eravamo interrotti per dire non solo che la vita è ripresa, ma anche che, accanto alle molte innovazioni che il post pandemia ci permetterà di realizzare, confermare ciò che di buono e di bello in questi anni si è fatto non deve essere un tabù per nessuno”.

I palazzi illuminati ed i negozi aperti saranno dunque l’”ouverture” dell’estate padovana che il mondo del commercio e del turismo si augura possa essere la tanto agognata “estate italiana”.

“Tutti sentiamo il bisogno di “vivere” – conclude Bertin – in sicurezza, con le dovute cautele, ma vogliamo fortemente archiviare sedici lunghi mesi vissuti/non vissuti con momenti di socialità che offrano anche l’occasione per una ripresa dei consumi”.

PADOVA 24 GIUGNO 2021

(Ascom Padova)