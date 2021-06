Comunicato stampa: Cicap Fest 2021 “Navigare l’incertezza. Con il dubbio come bussola…per tornare a riveder le stelle”

Torna in presenza il Cicap Fest, il Festival della scienza e della curiosità giunto, quest’anno, alla quarta edizione che porterà a Padova, dal 3 al 5 settembre, grandi nomi della scienza, della divulgazione, della cultura con un programma ibrido di eventi in presenza e online.

Il titolo e il tema scelto quest’anno è “Navigare l’incertezza. Con il dubbio come bussola…per tornare a riveder le stelle”.

Promosso dal Cicap, in collaborazione con l’Università, il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio di Padova e Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione, con Regione del Veneto e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’inizio del festival sarà preceduto, giovedì 2 settembre alle ore 21:00, nell’Agorà del Centro Culturale San Gaetano, da una serata di benvenuto intitolata “E’ difficile fare previsioni, specialmente per il futuro”, in compagnia del noto giornalista e debunker Paolo Attivissimo.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 3 e fino a domenica 5 settembre si succederanno oltre un centinaio di incontri, presentazioni, laboratori e spettacoli in presenza, che in parte saranno trasmessi anche in streaming, affiancati da un palinsesto di eventi solo online.

