Comunicato stampa: al via in Fiera il concorso per l’assunzione di 60 istruttori amministrativi

Partono questa mattina alle ore 9:00 al padiglione 7 della Fiera di Padova le prove di preselezione del concorso per l’assunzione di 60 istruttori amministrativi cat C. Le prove, visto l’elevato numero dei partecipanti, proseguiranno fino alla mattina di giovedì 24 giugno.

L’assessora alle risorse umane Francesca Benciolini spiega che sono pervenute 6219 domande. Sono state ammesse alla preselezione 6121 persone oltre a 96 esonerati (di cui 50 persone diversamente abili) e 56 dipendenti a tempo indeterminato. I candidati sono 3953 donne e 2266 uomini. 4277 provengono dalla Regione Veneto di cui 2933 dalla provincia di Padova e 1942 da fuori Regione.

AVVISO MOLTO IMPORTANTE PER I GIORNALISTI: le nuove norme ministeriali in vigore per i concorsi alla luce dell’emergenza Covid escludono in maniera assoluta, la possibilità di accedere al padiglione dove si svolge il concorso anche prima dell’inizio della prova sia per parlare con i candidati e commissari sia per scattare fotografie o girare video.

Alla luce di queste indicazioni i giornalisti potranno riprendere e incontrare i candidati all’esterno del padiglione fieristico, mentre l’Ufficio stampa del Comune provvederà a inviare alcune foto panoramiche dell’area interna all’inizio della prova.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)