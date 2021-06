Castello Festival 2021

L’edizione 2021 di Castello Festival sarà inaugurata il 13 luglio 2020 con una prima assoluta dal titolo Empatia: il concerto di presentazione dell’ultimo lavoro discografico di Antonella Ruggiero. Un album particolarmente suggestivo e molto sentito, che viene pubblicato come testimonianza del concerto dedicato al mondo del volontariato tenutosi nella meravigliosa Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio 2020. La formazione musicale, del tutto inedita, composta da Maurizio Camardi ai fiati, Roberto Colombo alle tastiere e vocoder e il quartetto Sabir accompagnerà Antonella in un viaggio musicale che rende omaggio tra gli altri a Fabrizio De André, Mark Thomas e Mauro Pagani

Il programma di 30 appuntamenti, dal 13 luglio al 15 settembre, si preannuncia ricco di contenuti di elevato profilo culturale con alcuni nomi di fama nazionale e internazionale (su tutti Noa, Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Paolo Fresu, Nick The Nightfly, Roy Paci, John Patitucci, Luciana Savignano, Massimo Cacciari e i rapper italiani Ernia e Rkomi) e al tempo stesso con una finestra dedicata ad alcune delle produzioni più interessanti degli artisti del territorio nell’ottica anche di favorire la ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo con un’attenzione agli operatori e alle maestranze locali.

Novità di questa edizione è la nuova location: la storica sede, il Castello Carrarese, è oggetto infatti di importanti lavori di restauro che lo trasformeranno in un polo museale del design di rilevanza internazionale.

Grazie ad un’importante sinergia pubblico-privato il progetto troverà una nuova sede in uno dei luoghi più frequentati dal pubblico dello spettacolo dal vivo, l’Arena Live Geox, spazio adiacente al Gran Teatro Geox che per l’occasione verrà allestito con un grande palco, una platea da 1.000 posti a sedere e numerosi servizi per assistere agli eventi in piena sicurezza.

Il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici e architettonici di Padova, è da oltre un decennio al centro di uno straordinario e complesso progetto di restauro che ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo culturale della città.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l’organizzazione generale sarà dell’Assessorato alla Cultura e della Scuola di Musica Gershwin che hanno attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazione e operatori culturali del territorio come: Veneto Jazz, Zed Live, Teatro Stabile del Veneto, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Padova Danza, Associazione Miles, Sugarpulp, Gaga Symphony Orchestra, Centro Servizi Volontariato e Plastic Free onlus.

Partner della rassegna Stylplex, Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori e Hotel Crowne Plaza Padova.

Programma di LUGLIO

13 luglio, ore 21.30

ANTONELLA RUGGIERO – MAURIZIO CAMARDI SABIR 5TET – ROBERTO COLOMBO

Empatia

Prima assoluta

Antonella Ruggiero (voce, percussioni); Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici); Roberto Colombo (tastiere, vocoder); Sabir: Ilaria Fantin (arciliuto), Annamaria Moro (violoncello, voce), Alessandro Tombesi (arpa), Alessandro Arcolin (percussioni)

concerto di presentazione dell’ultimo lavoro discografico di Antonella Ruggiero, con una formazione del tutto inedita.

Un album particolarmente suggestivo e molto sentito, che viene pubblicato come testimonianza del concerto dedicato al mondo del volontariato tenutosi nella meravigliosa Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio 2020.

Info: posto unico non numerato € 15, esclusi i diritti di prevendita.

14 luglio, ore 21.30

ALESSIO BONI E MARCELLO PRAYER

Anima smarrita

Concertato a due su Dante Alighieri

Selezione di brani del Sommo Poeta, nel settimo centenario della morte, che i due artisti stanno portando in tournée in tutta Italia, con Padova prima tappa per il Veneto.

Evento inserito nella Rassegna “Il Suono e la Parola”

Info: Poltronissime numerate: Euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrone non numerate: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi)

16 luglio, ore 21.30

JOHN PATITUCCI TRIO FEAT – CHRIS POTTER – BRIAN BLAID

In concerto

Unica tappa in Veneto del tour europeo del celebre bassista americano John Patitucci accompagnato da due super musicisti: il sassofonista Chris Potter e il batterista Brian Blade.

Info: Poltronissima numerata: Euro 24,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrona non numerata: Euro 20,00 (diritti di prevendita esclusi)

Cell. 347 7580904

[email protected]

17 luglio, ore 21.30

TARANTOLATI DI TRICARICO

ospite speciale

Leonardo “Leo” Di Angilla (percussioni)

Santataranta

Appuntamento imperdibile per gli amanti della Taranta e della musica mediterranea. Una serata-evento che unisce il ritmo trascinante della Taranta Lucana alle sonorità sperimentali e dub del percussionista Leo Di Angilla.

Info: posto unico non numerato € 10,00, diritti di prevendita esclusi

20 luglio, ore 21.30

NICK THE NIGHTFLY 5TET

Be YourSelf

Nick The Nightfly (voce); Jerry Popolo (sax tenore, flauto); Claudio Colasazza (pianoforte); Francesco Puglisi (basso elettrico); Amedeo Ariano (batteria)

“BeYourSelf” è il nuovo album di inediti di Nick The Nightfly, musicista scozzese nonché la “voce notturna” più famosa d’Italia e dj di Radio Monte Carlo. Dodici brani più due bonus track, tutti scritti e prodotti dallo stesso Nick.

Un album intenso che racconta la storia artistica e personale di questo versatile musicista attraverso tanti stili differenti – dal jazz al soul, dal pop alla musica lounge – frutto di incontri con grandi artisti e soprattutto di sonorità diverse.

Info: Poltronissima numerata: Euro 18,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrona non numerata: Euro 14,00 (diritti di prevendita esclusi)

Cell. 347 7580904

[email protected]

21 luglio, ore 21.30

SERGIO CAMMARIERE

In concerto

Sergio Cammariere (pianoforte e voce); Luca Bulgarelli (contrabbasso); Amedeo Ariano (batteria)

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova.

Nella scaletta ci sono i suoi brani più amati ma trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e quelli dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “La Fine di tutti i guai”.

Evento inserito nella Rassegna “Il Suono e la Parola”

Info: Poltronissime numerate: Euro 25,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrone non numerate: Euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi)

22 luglio, ore 21.30

LUCIANA SAVIGNANO – MASSIMO SCOLA – PADOVA DANZA PROJECT

Spettacolo di danza e teatro di Milena Zullo

Prima regionale

In scena la forza di una donna e il racconto di un amore malato, una rivolta silenziosa contro ogni sorta di violenza e di sopruso.

In collaborazione con Padova Danza

Info: poltronissima numerata: Euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi); poltrona non numerata: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi)

Tel. 049 7349882 – 348 2947552

[email protected]

26 luglio, ore 21.30

NOA & GIL DOR – SPECIAL GUEST RUSLAN SIROTA

Afterallogy

“Afterallogy”, il nuovo disco di Noa – registrato durante i mesi di lockdown nello studio casalingo della cantante israeliana – celebra in chiave jazz, con chitarra e voce, il trentennale sodalizio artistico con Gil Dor.

Noa ha cantato nei luoghi simbolo del mondo el a sua carriera musicale l’ha vista esibirsi al fianco di Stevie Wonder, di Sting e altri nomi internazionali.

La sua missione di “costruire ponti e abbattere i muri tra culture e religioni” passa attraverso il fascino della sua luminosa voce e la sua grande personalità musicale, che mescola jazz, rock americano e influenze mediorientali.

Info: Poltronissima numerata: Euro 30,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrona non numerata intero: Euro 25,00 (diritti di prevendita esclusi); Poltrona non numerata ridotto: Euro 22,00 (diritti di prevendita esclusi)

Cell.366 2700299

[email protected]

28 luglio, ore 21.30

MAURIZIO CAMARDI – ORCHESTRA RADIOMONDO – ERNESTTICO FEATURING ROY PACI

progetto inedito in prima assoluta che segna una traccia di continuità nel movimento delle orchestre multietniche (Orchestra di Piazza Vittorio, Banda di Piazza Caricamento, ecc.).

Direttore artistico del progetto il sassofonista padovano Maurizio Camardi, da sempre attento alle contaminazioni artistiche con atmosfere e sonorità prese a prestito da musiche di varie parti del mondo. Radiomondo è una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri che ci portano in un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori.

Un ensemble che è un incontro di grandi personalità con solisti di spicco come la splendida voce dell’italo-brasiliana Lara Monteiro Cavalli e le percussioni cubane di Ernesttico (già a fianco di Jovanotti, Pino Daniele e Pat Metheny).

Ospite speciale dell’evento all’Arena Live Geox il celebre trombettista Roy Paci, eclettico musicista, cantante e produttore discografico siciliano con una lunghissima carriera costellata di successi.

Info: Posto unico non numerato: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi)

30 luglio, ore 21.30

FABIO CONCATO

In concerto

Fabio Concato (voce); Ornella D’Urbano (arrangiamenti, pianoforte e tastiere); Stefano Casali (basso); Larry Tomassini (chitarre); Gabriele Palazzi (batteria)

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz.

Un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’Artista.

Il repertorio verrà riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’ultimo album.

Info: Poltronissima numerata: Euro 26,00 (diritti di prevendita esclusi); Platea numerata: Euro 22,00 (diritti di prevendita esclusi)

349.5012282

[email protected]

Informazioni generali

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Cell. 342 1486878

[email protected]

www.castellofestival.it

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)