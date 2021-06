Uri Caine porta allo Squero di Venezia “Callithump”

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA

AUDITORIUM LO SQUERO

La stagione dei concerti 2021

Il prossimo 19 Giugno il jazz torna all’auditorium Lo Squero sull’isola di S. Giorgio Maggiore. Protagonista sarà la voce particolarissima di Uri Caine formatosi nella variopinta scena newyorkese degli anni ’80: un grande eclettico che sfugge ad ogni tipo di etichetta e ci trasporta, ogni volta, in un viaggio sonoro nuovo ed entusiasmante. Il concerto si svolgerà su doppio turno alle 15:00 e alle 17:30 e prevederà brani originali, standard jazz e improvvisazioni libere.

Callithump, l’ultimo disco in solo del pianista Uri Caine

«Un’esplorazione fantastica delle possibilità di un pianoforte, di un uomo, di uno spazio». Così è stato definito Callithump, l’ultimo disco in solo del pianista Uri Caine, musicista in grado di cimentarsi con coraggio in una varietà enorme di generi musicali, mantenendo sempre una voce originalissima. È questa l’energia che avremo modo di avvertire il prossimo sabato 19 giugno a Venezia, nel corso della seconda data di Squero Jazz: il nuovo progetto di concerti solistici all’interno della stagione organizzata da Asolo Musica nell’affascinante cornice dell’Auditorium Lo Squero.

Brani originali, standard jazz e improvvisazioni libere

«Per questo concerto» annuncia Caine «suonerò un misto di brani originali scritti nell’ultimo anno, standard jazz e improvvisazioni libere. Sarà il mio primo concerto in Italia dalla fine del 2019: non vedo l’ora di tornare a Venezia per suonare per il meraviglioso pubblico della vostra città!». E già pregustiamo la straordinaria varietà e freschezza del modo di suonare di Caine, che fin da giovane si è cimentato in generi diversi tra loro come il jazz, il funk e la composizione classica che ha studiato sotto la guida del grande George Crumb. Un’irrequietudine e una curiosità che lo portano, negli anni ’80, a trasferirsi a New York, dove gli si spalancano le porte ad una varietà di esperienze musicali nuove ed eccitanti.

Parliamo soprattutto della «downtown music», la scena musicale multiforme del sud di Manhattan, nata molti anni prima al tempo delle prime performance di La Monte Young a casa di Yoko Ono. Un mondo sonoro bizzarro, fatto di performance, provocazioni, infrazioni alle regole e soprattutto contaminazioni, che sulla personalità di Uri Caine agisce come un catalizzatore.

Da allora la carriera musicale di Caine non si è più arrestata. I suoi album da solo e in ensemble, che fondono il jazz classico con il funk, il soul, l’hip hop strumentale e la musica elettronica, hanno fatto la storia del genere. Ma le sue incursioni nella contemporanea sperimentale con il Quartetto Arditti, nella classica e nella musica barocca di Bach e Vivaldi fanno di lui un grande musicista tout-court, che sfugge ad ogni tipo di etichetta e ci trasporta, ogni volta, in un viaggio sonoro nuovo ed entusiasmante.

La stagione musicale, organizzata da Asolo Musica in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, è realizzata con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Veneto e sostenuta dal GRUPPO PRO-GEST, CentroMarca Banca, Hausbrandt Caffè, Zanta Pianoforti e Zoogami.

Informazioni e biglietti

AUDITORIUM lo Squero

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

Stagione concertistica 2021

Dieci concerti da sabato 15 maggio a sabato 18 dicembre 2021

Tutti i concerti avranno inizio alle 15:00 e alle 17:30

La vendita dei biglietti è aperta su questo sito www.boxol.it/auditoriumlosquero

Info Asolo Musica 0423 950150 – 392 4519244

[email protected]

www.asolomusica.com

Una ripartenza che avviene dopo uno dei momenti di chiusura più lunghi e sofferti per tutti e, in modo particolare, per i luoghi della cultura. La riapertura avverrà con le ben note limitazioni di cui tanto si è parlato: l’Auditorium Lo squero sarà occupato per circa 35% della capienza, sarà obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo del concerto, mantenere il distanziamento e non creare assembramenti in entrata e in uscita.

Per tutti gli spettacoli è necessario acquistare il biglietto con anticipo sul sito www.boxol.it/auditoriumlosquero/ il giorno del concerto presso la biglietteria de “Lo Squero” aperta dalle ore 14.00. All’ingresso verrà eseguito il triage (misurazione temperatura, sanificazione mani).

Lo Squero dell’Isola di San Giorgio Maggiore

Lo Squero dell’Isola di San Giorgio Maggiore, antica officina per la riparazione delle imbarcazioni risalente alla metà dell’Ottocento, è diventata un moderno e suggestivo auditorium grazie all’intervento di recupero della struttura promosso dalla Fondazione Giorgio Cini che ha trasformato questo spazio in una moderna concert hall con 200 posti a sedere; grazie alla sua eccezionale acustica e alla sua posizione privilegiata che si affaccia direttamente sulla laguna, “Lo Squero” è uno spazio unico che accorda perfettamente musica e immagine. Di fronte alla platea le pareti di vetro – come quinte naturali – aprono uno straordinario scorcio sulla laguna offrendo allo spettatore la possibilità di vivere l’esperienza unica di un concerto “a bordo d’acqua”.

(Studio Pierrepi)