LIBRERIE INDIPENDENTI IN FORTE RIPRESA

L’ANALISI DI ALI-CONFCOMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 70° ASSEMBLEA NAZIONALE CHE HA CONFERMATO IL VERONESE PAOLO AMBROSINI PRESIDENTE NAZIONALE E VISTO L’INGRESSO DEL PADOVANO ANTONIO ZAGLIA, PRESIDENTE REGIONALE VENETO, NEL COMITATO DI PRESIDENZA

Ambrosini: “Le librerie sono una leva determinante per il rilancio del Paese. Chiediamo che le spese per comprare i libri diventino detraibili come le spese mediche”.

Zaglia: “Lanciamo anche “Libropiù”, il portale dei librai e con la zona bianca riprendiamo le attività culturali: presentazioni di autori e novità librarie, letture animate con bambini e ragazzi, maratone di lettura”.

Il Veneto si conferma una regione molto attiva e bene rappresentata all’interno dell’Associazione dei librai italiani ALI- Confcommercio.

Si è svolta nei giorni scorsi, infatti, la 70° assemblea nazionale che ha confermato la presidenza del veronese Paolo Ambrosini e ha visto l’ingresso nel comitato di presidenza del presidente regionale Veneto Antonio Zaglia, di Padova. Una presenza significativa che ha portato i suoi frutti soprattutto durante la pandemia, con l’ottenimento di ristori dedicati e l’inserimento del codice ateco delle librerie tra le attività che per prime hanno potuto riaprire dopo il lockdown.

L’assemblea è stata l’occasione anche per presentare il secondo osservatorio nazionale delle librerie italiane, realizzato in collaborazione con Format Reasearch. Un’indagine che registra come il settore delle librerie indipendenti sia in forte ripresa dopo i mesi difficili della pandemia: il 34% ha registrato un miglioramento dell’andamento della propria attività economica negli ultimi sei mesi del 2020 e il 46,3% ha visto entrare più clienti rispetto ai primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalle restrizioni del primo lockdown. Sono tornati ad entrare ed acquistare in libreria nel secondo semestre del 2020 e nei primi mesi del 2021 sia clienti storici delle librerie, sia “nuovi” clienti, con un aumento dei titoli venduti. Da giugno a dicembre 2020, il 48,6% delle librerie indipendenti ha registrato un aumento dei libri acquistati dai clienti ed il 43,1% un aumento dell’acquisto dei libri “in valore”.

Padova 14 giugno 2021

(Ascom Padova)