Mantovani (Manageritalia): ‘Con Osservatorio terziario luce su settore articolato’

“Con l’Osservatorio del terziario accendiamo una luce sul settore economico più ampio e articolato della nostra economia. Uno sguardo approfondito e necessario, che vuole superare le analisi parziali”. A dirlo Mario Mantovani, presidente Manageritalia, in occasione dell’incontro che ha visto il debutto dell’Osservatorio del Terziario Manageritalia con analisi sviluppate in collaborazione con Oxford Economics (L’evoluzione del settore dei servizi in Italia dal 2010) e Bcf (L’impatto del Covid sui settori del terziario).

“Iniziamo – ha spiegato – descrivendo il decennio trascorso in cui per 8 anni i servizi hanno registrato una crescita, concluso da un 2020 di cadute profonde e sviluppi inattesi. L’Osservatorio è al servizio dei manager che vogliono guardare al futuro con strumenti adeguati, ma allarga il dibattito a tutti e in particolare alle organizzazioni, agli esperti e ai comunicatori: sarà un luogo aperto di discussione e approfondimento, orientato al comune obiettivo di riprendere un percorso di crescita in linea con le economie più sviluppate”.

“Nella nostra analisi – ha aggiunto Mantovani – affrontiamo con strumenti rigorosi il grande tema della produttività dei servizi, partendo dai pochi settori che l’hanno vista crescere (finanza e commercio) e da tutti gli altri in cui è diminuita, cercando di cogliere i segnali di trasformazioni strutturali in atto, pronte a manifestarsi negli anni a venire”.

(Adnkronos – Lavoro)