Il presidente Bui saluta il generale dei carabinieri Fabrizio Parrulli

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha incontrato il generale di divisione, comandante della legione carabinieri del Veneto Fabrizio Parrulli. L’alto ufficiale si trasferirà a New York per un nuovo incarico come consigliere militare e addetto alla difesa nella rappresentanza permanente italiana delle Nazioni Unite.

“Ringrazio il generale Parrulli per l’intensa attività svolta alla guida dei cinquemila militari operanti nelle sette province venete – ha spiegato il presidente Bui – la presenza dei carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità nel territorio è per noi fondamentale. Sicuramente il suo altissimo livello professionale consentirà all’Italia di mantenere il profilo di eccellenza che viene riconosciuto al nostro Paese in tutte le sedi e missioni internazionali. Da parte della Provincia, quindi, auguriamo al generale buon lavoro per il prestigioso incarico assegnato”.

Il generale Parrulli, dopo aver frequentato la scuola militare Nunziatella di Napoli, l’accademia militare di Modena e la scuola ufficiali carabinieri di Roma, ha prestato servizio alla scuola sottufficiali di Firenze. Dopo un periodo trascorso come esperto per l’Italia nello staff militare dell’Unione Europea a Bruxelles, è rientrato a Roma assumendo l’incarico di capo ufficio Piani e polizia militare del comando generale dell’Arma dei carabinieri e a seguire quello di comandante provinciale dei carabinieri di Salerno. Infine, dopo aver lasciato il comando carabinieri Tutela del patrimonio culturale, da settembre 2019 aveva assunto il ruolo di comandante della legione carabinieri del Veneto.