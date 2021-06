Concerto di apertura della rassegna RetEventi Cultura Veneto 2021

Si terrà martedì 15 giugno alle 18,30 nel chiostro del Museo Esapolis in via dei Colli, 28 a Padova il concerto inaugurale della rassegna RetEventi Cultura Veneto 2021 con la partecipazione di un quartetto d’archi degli alunni, del Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova. Sebastiano Corrò e Beatrice Oro al violino, Alessandro Nardi alla viola e Stephanie Arenales al violoncello, eseguiranno musiche di Wolfang Amedeus Mozart e Antonin Dvorak.

“RetEventi è sempre stata per la Provincia di Padova la rassegna culturale per eccellenza – ha detto il presidente Fabio Bui – e quest’anno abbiamo scelto di inaugurarla con un concerto eseguito da giovani studenti del Conservatorio. Non è un caso se abbiamo voluto ricominciare proprio da loro e con loro, per farli tornare sul palco dopo un anno di difficoltà per la didattica a distanza e per poter apprezzare la loro interpretazione musicale.

RetEventi mette in scena soprattutto le espressioni artistiche del territorio nelle location più suggestive. Anche in questo caso abbiamo voluto iniziare dal Museo Esapolis, uno scrigno di cultura e bellezza, ma poi il cartellone proseguirà anche nelle piazze storiche, nei castelli, nelle chiese, nei giardini e nelle ville rendendo il paesaggio un vero e proprio teatro diffuso.

I padovani potranno quindi contare su un’offerta culturale imperdibile, frutto di un’appassionata ricerca e di una fattiva collaborazione fra i Comuni e le associazioni che hanno saputo lavorare in squadra e hanno saputo creare rete”.

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 14 giugno all’indirizzo [email protected]

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, ed è consentito esclusivamente previa verifica della prenotazione, a partire dalle 18,15.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Provincia di Padova https://www.youtube.com/ProvinciaPadova.

L’iniziativa è realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Regione del Veneto e della Fondazione Cariparo.

– Locandina